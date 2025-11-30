Ξημερώνει η «Cyber Monday» – Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες στις διαδικτυακές σας αγορές

Παραδοσιακά, λαμβάνει χώρα την Δευτέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθιερώθηκε να κλείνει» τις ημέρες της Black Friday, ως μια πρωτοβουλία των retailers, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα από πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Οι ευκαιρίες της Cyber Monday

Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) και τον Σκοτ Σίλβερμαν και έκανε την εμφάνισή του στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο τύπου του Shop.org.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Cyber Monday ακολουθεί τα επιτυχημένα βήματα της Black Friday σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταστεί το διαδικτυακό ισοδύναμό της καθώς προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Στην πράξη, η Cyber Monday έχει εξελιχθεί ως αφορμή για να επεκταθούν οι εκπτώσεις της Black Friday μία ακόμη μέρα, απευθυνόμενοι σε όσους και όσες αναζητούν μία τελευταία ευκαιρία αγοράς.

Αυτό φροντίζουν εξάλλου να επικοινωνήσουν με ενημερωτικά emails με τις προσφορές τους τα e-shops, όπως και με την παρουσία τους στα social media.

Οι παγίδες

Όπως ακριβώς τονίστηκε και κατά την προ-Black Friday χρονική περίοδο, ελοχεύουν κίνδυνοι και παγίδες που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ακόμη πιο εύκολα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για παράδειγμα, να μην εμπιστεύονται για αγορές sites χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας καλούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Τα SOS της Cyber Monday

• Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

• Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

• Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

• Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

• Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

• Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Πηγή: OT