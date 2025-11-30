Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΞημερώνει η «Cyber Monday» – Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες στις διαδικτυακές σας αγορές
LIKE ONLINE

Ξημερώνει η «Cyber Monday» – Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες στις διαδικτυακές σας αγορές

 30.11.2025 - 19:51
Ξημερώνει η «Cyber Monday» – Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες στις διαδικτυακές σας αγορές

Ένα κύμα εκπτώσεων και προσφορών αναμένεται να κατακλύσει κάθε διαδικτυακό κατάστημα λόγω της Cyber Monday, του μεγάλου εκπτωτικού event που φέτος συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Παραδοσιακά, λαμβάνει χώρα την Δευτέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθιερώθηκε να κλείνει» τις ημέρες της Black Friday, ως μια πρωτοβουλία των retailers, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα από πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Οι ευκαιρίες της Cyber Monday

Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) και τον Σκοτ Σίλβερμαν και έκανε την εμφάνισή του στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο τύπου του Shop.org.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Cyber Monday ακολουθεί τα επιτυχημένα βήματα της Black Friday σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταστεί το διαδικτυακό ισοδύναμό της καθώς προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Στην πράξη, η Cyber Monday έχει εξελιχθεί ως αφορμή για να επεκταθούν οι εκπτώσεις της Black Friday μία ακόμη μέρα, απευθυνόμενοι σε όσους και όσες αναζητούν μία τελευταία ευκαιρία αγοράς.

Αυτό φροντίζουν εξάλλου να επικοινωνήσουν με ενημερωτικά emails με τις προσφορές τους τα e-shops, όπως και με την παρουσία τους στα social media.

Οι παγίδες

Όπως ακριβώς τονίστηκε και κατά την προ-Black Friday χρονική περίοδο, ελοχεύουν κίνδυνοι και παγίδες που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ακόμη πιο εύκολα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για παράδειγμα, να μην εμπιστεύονται για αγορές sites χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας καλούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Τα SOS της Cyber Monday

• Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

• Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

• Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

• Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

• Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

• Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Πηγή: OT

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ατύχημα με 14χρονο: Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο – Το όχημα ανατράπηκε σε ελαιώνα – Δείτε φωτογραφία
Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες
Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της
Ποια Χριστούγεννα και Black Friday; Στην Αμμόχωστο άρχισαν να προετοιμάζονται για τα Καρναβάλια - Άνοιξαν οι αιτήσεις
Πυροβολισμοί στη Λευκωσία: 19 οπές εντόπισαν οι Αρχές στο κτήριο εταιρείας – Καταθέσεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα
Δεκέμβριος με αλλαγές: Τρία ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με αλήθειες και ανατροπές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δραματικές στιγμές στο Σίδνεϊ: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύτηκε στον αέρα μετά από φωτιά - Σοκαριστικά βίντεο

 30.11.2025 - 19:23
Επόμενο άρθρο

Ο αόρατος εχθρός: Γιατί τα παραδοσιακά κόμματα τρέμουν την Άμεση Δημοκρατία  

 30.11.2025 - 20:04
Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

H πραγματοποίηση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 1η Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς εντάσσεται στην τελική προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

  •  30.11.2025 - 17:12
Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης από Πάπα και Οικουμενικό Πατριάρχη – Οι αναφορές σε Πάσχα, τεχνητή νοημοσύνη και πολέμους

Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης από Πάπα και Οικουμενικό Πατριάρχη – Οι αναφορές σε Πάσχα, τεχνητή νοημοσύνη και πολέμους

  •  30.11.2025 - 16:40
Σοκαριστικές εικόνες: Η στιγμή της ρυμούλκησης του οχήματος που οδηγούσε ο 14χρονος – Έπεσε μέσα σε ελιές

Σοκαριστικές εικόνες: Η στιγμή της ρυμούλκησης του οχήματος που οδηγούσε ο 14χρονος – Έπεσε μέσα σε ελιές

  •  30.11.2025 - 18:30
Πυροβολισμοί στη Λευκωσία: 19 οπές εντόπισαν οι Αρχές στο κτήριο εταιρείας – Καταθέσεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα

Πυροβολισμοί στη Λευκωσία: 19 οπές εντόπισαν οι Αρχές στο κτήριο εταιρείας – Καταθέσεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα

  •  30.11.2025 - 15:53
ΑΕΛ-Απόλλων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία – Είχαν από πυρσούς μέχρι ναρκωτικά

ΑΕΛ-Απόλλων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία – Είχαν από πυρσούς μέχρι ναρκωτικά

  •  30.11.2025 - 20:06
Ο αόρατος εχθρός: Γιατί τα παραδοσιακά κόμματα τρέμουν την Άμεση Δημοκρατία  

Ο αόρατος εχθρός: Γιατί τα παραδοσιακά κόμματα τρέμουν την Άμεση Δημοκρατία  

  •  30.11.2025 - 20:04
Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες

Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες

  •  30.11.2025 - 17:30
Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.11.2025 - 18:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα