Εξέλιξη - Ατύχημα με ανήλικο: Χειροπέδες στον πατέρα του, ιδιοκτήτη του οχήματος

 30.11.2025 - 20:34
Εξέλιξη - Ατύχημα με ανήλικο: Χειροπέδες στον πατέρα του, ιδιοκτήτη του οχήματος

Η Αστυνομία Διερευνά τις Συνθήκες Τραυματισμού 13χρονου σε Οδική Σύγκρουση στη Λάρνακα.

Γύρω στις 10.30 πριν το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ανήλικος 13 ετών οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο στην επαρχία Λάρνακας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε δέντρα, ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τους θεράποντες ιατρούς.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κάτοχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο 13χρονος, είναι ο πατέρας του, άντρας ηλικίας 40 ετών. Ο 40χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 13χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηαίνου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

