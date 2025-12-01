Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

 01.12.2025 - 10:48
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 40χρονος που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας για το τροχαίο στην Αθηένου, με οδηγό 13χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 40χρονος είναι ο πατέρας του 13χρονου και «κάτοχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε» ο ανήλικος.

Ο 40χρονος «συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 13χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου δήλωσε σήμερα πως «ο 40χρονος ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας».

Σημείωσε πως «η αστυνομία εναντίον του υπόπτου διερευνά αδικήματα που αφορούν μη ασφαλή φύλαξη, επέτρεψε την οδήγηση του οχήματος του από άτομο χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα συνέβη γύρω στις 10.30 της Κυριακής, σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο στην επαρχία Λάρνακας. Ο 13χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, «κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε δέντρα, ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι».

Σημειώνεται πως «ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία».

Σε σχέση με την «κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τους θεράποντες ιατρούς».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στην Αθηένου: Απέκοψε 8 ελιές το αυτοκινήτο πριν ακινητοποιηθεί - Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 13χρονου
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε
ΑΕΛ-Απόλλων: Επιθέσεις κατά Αστυνομικών - Ένας στο νοσοκομείο - Ναυτικές φωτοβολίδες, χρήση χημικών και συλλήψεις
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

 01.12.2025 - 10:48
Επόμενο άρθρο

ΕΠΙΣΗΜΟ: Αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ μετά από 14 χρόνια - Η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων

 01.12.2025 - 11:02
Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά από πληροφορία για νεκρή γυναίκα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

  •  01.12.2025 - 09:16
Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

  •  01.12.2025 - 06:19
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  01.12.2025 - 10:48
Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

  •  01.12.2025 - 10:48
Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

  •  01.12.2025 - 09:16
Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

  •  01.12.2025 - 09:59
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

  •  01.12.2025 - 06:43
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

  •  01.12.2025 - 08:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα