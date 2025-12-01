Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Η γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί από πολίτη που πήγαινε στην εργασία του σε ανοικτό χώρο κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάριου Ιγνατίου στο «Πρωτοσέλιδο», από τις πρώτες εξετάσεις, η σορός της άτυχης γυναίκας δεν φέρει εξωτερικές κακώσεις και εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει υπόνοια για εγκληματική ενέργεια.

Γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη σορό της.

