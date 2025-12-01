Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

Σε βίντεο που τραβήχτε πρόσφατα από τη θάλασσα του Πρωταρά φαίνεται μία χελώνα να βολτάρει και από τον βυθό να ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Στην ομάδα «Protaras Connected» γράφουν: «Απλώς ένας σοφός γέρος που γλιστράει στη ζωή σαν να μην έχει απολύτως καμία ανησυχία στον κόσμο

Υπάρχει κάτι τόσο καθησυχαστικό στο να βλέπεις αυτούς τους ευγενικούς θρύλους να πλέουν, αργά, σταθερά και εντελώς ανενόχλητοι.

Παρακαλώ θυμηθείτε: Για την ασφάλειά τους και τη δική σας, μην ταΐζετε, μην αγγίζετε και μην κυνηγάτε τις χελώνες. Κρατήστε μια σεβαστή απόσταση και αφήστε τις να απολαύσουν το φυσικό τους περιβάλλον».

Δείτε το βίντεο