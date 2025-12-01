Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»
LIKE ONLINE

Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

 01.12.2025 - 09:59
Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

Δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει ο βυθός της θάλασσας και τα πλάσματα του.

Σε βίντεο που τραβήχτε πρόσφατα από τη θάλασσα του Πρωταρά φαίνεται μία χελώνα να βολτάρει και από τον βυθό να ανεβαίνει στην επιφάνεια.

Στην ομάδα «Protaras Connected» γράφουν: «Απλώς ένας σοφός γέρος που γλιστράει στη ζωή σαν να μην έχει απολύτως καμία ανησυχία στον κόσμο

Υπάρχει κάτι τόσο καθησυχαστικό στο να βλέπεις αυτούς τους ευγενικούς θρύλους να πλέουν, αργά, σταθερά και εντελώς ανενόχλητοι.

Παρακαλώ θυμηθείτε: Για την ασφάλειά τους και τη δική σας, μην ταΐζετε, μην αγγίζετε και μην κυνηγάτε τις χελώνες. Κρατήστε μια σεβαστή απόσταση και αφήστε τις να απολαύσουν το φυσικό τους περιβάλλον».

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στην Αθηένου: Απέκοψε 8 ελιές το αυτοκινήτο πριν ακινητοποιηθεί - Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 13χρονου
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε
ΑΕΛ-Απόλλων: Επιθέσεις κατά Αστυνομικών - Ένας στο νοσοκομείο - Ναυτικές φωτοβολίδες, χρήση χημικών και συλλήψεις
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει

 01.12.2025 - 09:34
Επόμενο άρθρο

Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

 01.12.2025 - 09:57
Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά από πληροφορία για νεκρή γυναίκα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

  •  01.12.2025 - 09:16
Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

  •  01.12.2025 - 06:19
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  01.12.2025 - 10:48
Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

  •  01.12.2025 - 10:48
Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

  •  01.12.2025 - 09:16
Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

  •  01.12.2025 - 09:59
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

  •  01.12.2025 - 06:43
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

  •  01.12.2025 - 08:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα