Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΖευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ
LIKE ONLINE

Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

 01.12.2025 - 09:57
Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

Ζευγάρι από το Καζακστάν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα και ακουστικά για να κερδίσει με δόλιο τρόπο σχεδόν 1,2 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 730.000 ευρώ) σε καζίνο στο Σίδνεϊ.

Το ζευγάρι συνελήφθη έπειτα από την παρατήρηση του προσωπικού του καζίνο στην κεντρική συνοικία Barangaroo του Σίδνεϊ ότι η Ντιλνόζα Ισραΐλοβα, 36 ετών, φορούσε μία μικρή, διακριτική κάμερα στο μπλουζάκι της με τον Μίκυ Μάους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αυστραλιανής Αστυνομίας.

kazino.jpg

Στη συνέχεια, αυτή και ο 44χρονος άνδρας της, Αλισερίκογια Ισραΐλοφ, συνελήφθησαν. Η αστυνομία εντόπισε πάνω τους «ανιχνευτές μετάλλων» και ένα εξάρτημα καθρέφτη για τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκαν για να νοθεύσουν τα παιχνίδια.

Το ζευγάρι κατηγορείται για αθέμιτη απόκτηση οικονομικού οφέλους και παραμένει υπό κράτηση.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε φτάσει στο Σίδνεϊ από το Καζακστάν τον Οκτώβριο και είχε υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος του καζίνο την ίδια μέρα.

Τις επόμενες εβδομάδες, επισκέφθηκαν το καζίνο Crown αρκετές φορές και κέρδισαν συνολικά 1.179.412,50 δολάρια Αυστραλίας. Αυτό προκάλεσε τις υποψίες του προσωπικού του καζίνο, το οποίο φέρεται να τους «έπιασε» επ’ αυτοφώρω την Πέμπτη (27/11).

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συσκευές κατασκοπείας ήταν συνδεδεμένες με τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού, επιτρέποντας στους δράστες να καταγράφουν και να βλέπουν εικόνες από το τραπέζι. Φορούσαν, επίσης, κρυφά ακουστικά, μέσω των οποίων λάμβαναν οδηγίες και συγκεκριμένα πότε να ποντάρουν στα παιχνίδια με κάρτες.

kazino-sidney.jpg

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι προς το παρόν, δεν αναζητούν κανένα άλλο πρόσωπο σε σχέση με την απάτη, μιλώντας στο BBC.

 

Σε επακόλουθη έρευνα στο κατάλυμα του ζευγαριού κοντά στο καζίνο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν άλλα «αντικείμενα τζόγου», κοσμήματα υψηλής αξίας και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή και δεν τού χορηγήθηκε εγγύηση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η Ισραΐλοβα θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Guardian Australia, ενώ, ο Ισραΐλοφ αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης την 11η Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στην Αθηένου: Απέκοψε 8 ελιές το αυτοκινήτο πριν ακινητοποιηθεί - Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 13χρονου
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε
ΑΕΛ-Απόλλων: Επιθέσεις κατά Αστυνομικών - Ένας στο νοσοκομείο - Ναυτικές φωτοβολίδες, χρήση χημικών και συλλήψεις
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

 01.12.2025 - 09:59
Επόμενο άρθρο

Σπυροπούλου: Μαγικές στιγμές με τον σύζυγο και τα παιδιά της - Οι απίθανες χριστουγεννιάτικες φωτoγραφίες

 01.12.2025 - 10:02
Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά από πληροφορία για νεκρή γυναίκα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

Νεκρή στην Πάφο: Εντοπίστηκε από πολίτη σε ανοικτό χώρο – Δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις

  •  01.12.2025 - 09:16
Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής: Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πρόβα τζενεράλε για την Κυπριακή Προεδρία του 2026

  •  01.12.2025 - 06:19
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  01.12.2025 - 10:48
Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

Χωρίς ρεύμα περιοχές στη Λευκωσία – Ποιος ο λόγος

  •  01.12.2025 - 10:48
Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

Αυτό είναι το wine bar-restaurant που θα σε κερδίσει από την πρώτη…γουλιά – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει

  •  01.12.2025 - 09:16
Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

  •  01.12.2025 - 09:59
«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

«Μάστιγα» οι απάτες: Από μηνύματα μέχρι deepfakes και ψεύτικες αγγελίες - Πώς δρουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

  •  01.12.2025 - 06:43
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές

  •  01.12.2025 - 08:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα