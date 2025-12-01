Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

Το ζευγάρι συνελήφθη έπειτα από την παρατήρηση του προσωπικού του καζίνο στην κεντρική συνοικία Barangaroo του Σίδνεϊ ότι η Ντιλνόζα Ισραΐλοβα, 36 ετών, φορούσε μία μικρή, διακριτική κάμερα στο μπλουζάκι της με τον Μίκυ Μάους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αυστραλιανής Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, αυτή και ο 44χρονος άνδρας της, Αλισερίκογια Ισραΐλοφ, συνελήφθησαν. Η αστυνομία εντόπισε πάνω τους «ανιχνευτές μετάλλων» και ένα εξάρτημα καθρέφτη για τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκαν για να νοθεύσουν τα παιχνίδια.

Το ζευγάρι κατηγορείται για αθέμιτη απόκτηση οικονομικού οφέλους και παραμένει υπό κράτηση.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε φτάσει στο Σίδνεϊ από το Καζακστάν τον Οκτώβριο και είχε υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος του καζίνο την ίδια μέρα.

Τις επόμενες εβδομάδες, επισκέφθηκαν το καζίνο Crown αρκετές φορές και κέρδισαν συνολικά 1.179.412,50 δολάρια Αυστραλίας. Αυτό προκάλεσε τις υποψίες του προσωπικού του καζίνο, το οποίο φέρεται να τους «έπιασε» επ’ αυτοφώρω την Πέμπτη (27/11).

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συσκευές κατασκοπείας ήταν συνδεδεμένες με τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού, επιτρέποντας στους δράστες να καταγράφουν και να βλέπουν εικόνες από το τραπέζι. Φορούσαν, επίσης, κρυφά ακουστικά, μέσω των οποίων λάμβαναν οδηγίες και συγκεκριμένα πότε να ποντάρουν στα παιχνίδια με κάρτες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι προς το παρόν, δεν αναζητούν κανένα άλλο πρόσωπο σε σχέση με την απάτη, μιλώντας στο BBC.

Σε επακόλουθη έρευνα στο κατάλυμα του ζευγαριού κοντά στο καζίνο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν άλλα «αντικείμενα τζόγου», κοσμήματα υψηλής αξίας και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή και δεν τού χορηγήθηκε εγγύηση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η Ισραΐλοβα θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Guardian Australia, ενώ, ο Ισραΐλοφ αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης την 11η Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr