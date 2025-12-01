Ecommbx
Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει

 01.12.2025 - 09:34

 01.12.2025 - 09:34
Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει

Η σπαρακτική ιστορία του Μπράνισλαβ Τεσάνοβιτς, συγκλόνισε τη Σουηδία όταν η σορός του βρέθηκε μετά από 4 χρόνια μέσα στο διαμέρισμά του, με τα φώτα ακόμα αναμμένα και το ραδιόφωνο να παίζει ακόμα

Ο 78χρονος Σέρβος, ο οποίος ζούσε στη Στοκχόλμη για τέσσερις δεκαετίες, έμεινε στα αζήτητα για τρία χρόνια, οκτώ μήνες και οκτώ ημέρες και του δόθηκε το παρατσούκλι «ο πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου».

Σε μία ανατριχιαστική λεπτομέρεια το ραδιόφωνο του έπαιζε ακόμα και τα φώτα ήταν ακόμα αναμμένα από την ημέρα που πέθανε μέχρι να τον ανακαλύψουν.

Μόνο αφού οι γείτονες σήμαναν συναγερμό, η αστυνομία βρήκε τα λείψανά του. Ο Μπράνισλαβ θάφτηκε στη συνέχεια το 2020 χωρίς την παρουσία της οικογένειας, καθώς οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν συγγενείς, ανέφερε το σερβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blic.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπράνισλαβ υπέκυψε όταν έπεσε στο πάτωμα σε μια γωνιά του διαμερίσματός του και πέθανε μπρούμυτα. Το περιστατικό πιθανότατα συνέβη στις 10 Μαρτίου 2016, την επομένη των γενεθλίων του.

Όταν η αστυνομία μπήκε τελικά στο διαμέρισμα βρήκε το ημερολόγιο ακόμα γυρισμένο στις 11 Μαρτίου, και το ραδιόφωνο να παίζει ακόμα απόκοσμα. Ο Μπράνισλαβ ονομάστηκε γρήγορα ο «πιο μοναχικός άνθρωπος» από τον σουηδικό Τύπο, πυροδοτώντας ντοκιμαντέρ και έναν καταιγισμό άρθρων που ρωτούσαν: Ποιος ήταν ο Μπράνισλαβ Τεσάνοβιτς;

Τα μέσα ενημέρωσης σκάλισαν το παρελθόν του και διαπίστωσαν ότι ο Μπράνισλαβ ήταν μετανάστης από την πρώην Γιουγκοσλαβία που δούλευε μια σειρά από χειρωνακτικές δουλειές και αγαπούσε το υπαίθριο σκάκι.

Δυστυχώς, ο Μπράνισλαβ παρέμεινε μυστήριο για πολλούς. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, ο Ντράγκαν Λάμπαν, ένας Σέρβος που ζούσε στη Σουηδία, συγκινήθηκε τόσο πολύ από τη σπαρακτική μοίρα του Μπράνισλαβ που αποφάσισε να του δώσει τον αποχαιρετισμό που του άξιζε.

Ο Ντράγκαν εντόπισε τους συγγενείς του Μπράνισλαβ και οργάνωσε μια δεύτερη κηδεία, αυτή τη φορά με την οικογένειά του στο πλευρό του.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία

 01.12.2025 - 09:30
Αυτό είναι ίσως το πιο γαλήνιο βίντεο που θα δείτε από την Κύπρο στα social media - «Ο σοφός-γέρος»

 01.12.2025 - 09:59
