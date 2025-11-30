Τι λένε οι σκύλοι όταν γαβγίζουν - Μπορούμε να τους καταλάβουμε;

Ίσως η απάντηση να είναι: “πολλές”. Και είναι λογικό. Τα αγαπημένα μας σκυλάκια έχουν γίνει πλέον μέλη της οικογένειάς μας και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι οι καλύτεροι μας φίλοι, είναι τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτά.

Αλλά ακόμη κι όσοι δεν έχουν σκυλάκι, το πιθανότερο είναι να έχει μια τετράποδη μουσούδα κάποιος συγγενής ή φίλος, οπότε να έχουν συναναστραφεί μαζί της.

Οπότε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εμάς, έχουμε ακούσει ένα “ανεξήγητο” γάβγισμα και έχουμε προσπαθήσει να το ερμηνεύσουμε.

Αυτό έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς και διάφοροι ερευνητές. Έχουν προσπαθήσει, δηλαδή, να καταλάβουν τι λένε οι σκύλοι όταν γαβγίζουν.

Τι λένε, λοιπόν, οι καλύτεροι μας φίλοι όταν “μιλάνε”;

Η αλήθεια είναι ότι οι σκύλοι γαβγίζουν σε διαφορετικές στιγμές της ζωής τους και το γάβγισμά τους έχει και διαφορετικό νόημα κάθε φορά. Δεν γαβγίζουν χωρίς λόγο και πάντα κάτι θέλουν να πουν. Οι σκύλοι είναι συναισθηματικά πολύπλοκα πλάσματα, οπότε δεν γαβγίζουν απλώς όταν είναι ενθουσιασμένοι ή όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή ενός ανθρώπου ή ενός ζώου. Γαβγίζουν όταν κάτι τους έχει φοβίσει, όταν νιώθουν μοναξιά, όταν είναι εκνευρισμένοι, όταν είναι χαρούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα γάβγισμα για κάθε τους διάθεση.

Μάλιστα, ανάλογα με τη διάθεσή τους, αλλάζουν τον τόνο του γαβγίσματος, τις φορές που γαβγίζουν αλλά και τον χρόνο μεταξύ των γαβγισμάτων. Ο κάθε συνδυασμός, σημαίνει και κάτι διαφορετικό.

Για παράδειγμα, ένας σκύλος που απολαμβάνει το παιχνίδι τείνει να γαβγίζει σε πιο υψηλό τόνο απ’ ότι ένας σκύλος που θέλει να προειδοποιήσει για κάποιον εισβολέα. Το πρώτο γάβγισμά του μπορεί να λέει “πόσο χαίρομαι που παίζω μαζί σου” και το δεύτερο μπορεί να λέει “πρόσεχε, κάποιος είναι στην πόρτα.

Κάτι παρόμοιο μπορεί να ισχύει και για το πόσες φορές γαβγίζει ένας σκύλος. Αν γαβγίσει μόνο μία δύο φορές μπορεί κάτι να τον ενόχλησε ή κάτι να έγινε που δεν το περίμενε και να τον αιφνιδίασε. Αν πάλι γαβγίσει πολλές φορές, σημαίνει ότι είναι ταραγμένος, εκνευρισμένος και έχει πολλή ενέργεια την οποία και θέλει να εκτονώσει.

Τέλος, όσον αφορά τον χρόνο μεταξύ των γαβγισμάτων, οι σκύλοι που γαβγίζουν πολύ γρήγορα και η παύση είναι ελάχιστη, συνήθως δηλώνουν εκνευρισμό και μπορεί να είναι σε στάση επίθεσης. Αντίθετα, όταν οι παύσεις είναι μεγάλες μπορεί οι σκύλοι να νιώθουν παραμελημένοι και να λένε “μη με αφήνεις μόνο μου”.

Μπορούμε, τελικά, να καταλάβουμε τι λένε οι σκύλοι όταν γαβγίζουν;

Τα νέα είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με μία έρευνα Ούγγρων μελετητών, οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν σκύλο, μπορούν σε ικανοποιητικό βαθμό να καταλάβουν τι λένε οι σκύλοι όταν “μιλούν” τη γλώσσα τους. Οι συμμετέχοντες της έρευνας άκουσαν ηχογραφημένα γαβγίσματα και τους δόθηκε και μία λίστα με πιθανές καταστάσεις που μπορεί να τα προκάλεσαν. Κλήθηκαν, λοιπόν, να τα αντιστοιχίσουν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι ήταν σε θέση να καταλάβουν την πιθανή κατάσταση που βρίσκεται ένας σκύλος, την αιτία που προκάλεσε το γάβγισμα αλλά και τα συναισθήματά του. Αν θέλετε κι εσείς να ελέγξετε τον εαυτό σας, μπορείτε να κάνετε το τεστ εδώ.

Τελευταίες σκέψεις

Μακάρι στο μέλλον να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τι θέλουν να πουν οι σκύλοι όταν γαβγίζουν. Το σίγουρο είναι ότι όσο η επιστήμη προχωράει και ότι όσο η αγάπη των ανθρώπων για τα ζώα μεγαλώνει, τόσο θα ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές τους.

Πηγή: topetmou.gr