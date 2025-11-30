Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Θα πει ακόμη ένα τραγούδι η «ADEL» - Στη σκηνή παρέα με ισχυρούς ανέμους – Πού θα πέσουν βροχές

 30.11.2025 - 21:26
Καιρός: Θα πει ακόμη ένα τραγούδι η «ADEL» - Στη σκηνή παρέα με ισχυρούς ανέμους – Πού θα πέσουν βροχές

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στο βόρειο Αιγαίο, κινείται βορειοανατολικά, επηρεάζοντας την περιοχή της Κύπρου.

Απόψε τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις ενώ την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

H πραγματοποίηση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 1η Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς εντάσσεται στην τελική προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

