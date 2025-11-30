Καιρός: Θα πει ακόμη ένα τραγούδι η «ADEL» - Στη σκηνή παρέα με ισχυρούς ανέμους – Πού θα πέσουν βροχές

Απόψε τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις ενώ την Πέμπτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.