Xiaomi 17 Ultra: Ίσως κυκλοφορήσει νωρίτερα – αλλά με μια απρόσμενη αλλαγή στην κάμερα

Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το κορυφαίο Xiaomi 17 Ultra, το οποίο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μπορεί να κάνει την εμφάνισή του νωρίτερα από το αναμενόμενο και μάλιστα με μία απροσδόκητη αλλαγή στο σύστημα της κάμερας.

Ενώ το περσινό Xiaomi 15 Ultra εξοπλιζόταν με τετραπλό σύστημα καμερών και δύο τηλεφακούς, νέες διαρροές που μεταφέρει το Xiaomitime αναφέρουν ότι το Xiaomi 17 Ultra θα διαθέτει τρεις κάμερες, συνοδευόμενες από έναν τέταρτο αισθητήρα που δεν θα λειτουργεί ως κάμερα.

Αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει με υποβάθμιση, η αλλαγή αυτή ίσως δεν επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Φημολογείται ότι η Xiaomi θα αφαιρέσει τον τηλεφακό των 50MP με οπτικό ζουμ 3x και θα διατηρήσει μόνο έναν τηλεφακό, ο οποίος όμως αναμένεται να διαθέτει αισθητήρα υψηλότερων επιδόσεων. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ισάξιο ή και καλύτερο από το προηγούμενο μοντέλο.

Οι αισθητήρες που λέγεται ότι θα χρησιμοποιηθούν στο Xiaomi 17 Ultra είναι οι εξής:

Κύρια κάμερα: Omnivision OVX10500U 50MP

Τηλεφακός: Samsung ISOCELL S5KHPE 200MP

Υπερευρυγώνια: Omnivision OV50M ή Samsung ISOCELL S5KJN5 50MP

Παρότι η νέα διάταξη περιλαμβάνει μία κάμερα λιγότερη, διαρρεύσαντα renders αποκαλύπτουν ότι στο πίσω μέρος θα παραμείνουν τέσσερις αισθητήρες συνολικά, χάρη στην ενσωμάτωση του πρόσθετου μη φωτογραφικού αισθητήρα. Το χαρακτηριστικό κυκλικό module φαίνεται να επιστρέφει, όπως δείχνουν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από τον Kacper Skrzypek.

Η αγορά στρέφεται πλέον περισσότερο στην ποιότητα των φακών και των αισθητήρων παρά στον αριθμό των καμερών, και το Xiaomi 17 Ultra ίσως είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, και ανταγωνιστικές συσκευές όπως το επερχόμενο vivo X300 Ultra λέγεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια τριπλή διάταξη.

Μένει να φανεί αν οι φήμες αυτές θα επιβεβαιωθούν ή αν η Xiaomi θα επιλέξει τελικά την πιο παραδοσιακή τετραπλή κάμερα. Σε κάθε περίπτωση, το Xiaomi 17 Ultra αναμένεται έντονα από τους χρήστες που περιμένουν το νέο κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας.

Πηγή: techblog.gr