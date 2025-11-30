Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 30.11.2025 - 22:05
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

Τουλάχιστον €2.600.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην αποψινή κλήρωση της Κυριακής 30/11/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά την προηγούμενη διαλογή της 2994ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε και οι τυχεροί αριθμοί είναι: 8, 27, 30, 36, 45 και τζόκερ το 18.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ατύχημα με 14χρονο: Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο – Το όχημα ανατράπηκε σε ελαιώνα – Δείτε φωτογραφία
Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες
Σαν ταινία του Χόλυγουντ: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού - «Πέτρο, ηρέμησε και τρέχα», είπε στον άνδρα της
Σοκ στην Ιταλία: Κοπέλα 24 ετών θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο κέντρο του Μιλάνου
Εξέλιξη - Ατύχημα με ανήλικο: Χειροπέδες στον πατέρα του, ιδιοκτήτη του οχήματος
Δεκέμβριος με αλλαγές: Τρία ζώδια θα βρεθούν αντιμέτωπα με αλήθειες και ανατροπές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία – Άφαντα τα ρούχα του δράστη, σε χωράφι το μαχαίρι

 30.11.2025 - 22:00
Επόμενο άρθρο

Τι λένε οι σκύλοι όταν γαβγίζουν - Μπορούμε να τους καταλάβουμε;

 30.11.2025 - 22:27
Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

H πραγματοποίηση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την 1η Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς εντάσσεται στην τελική προετοιμασία ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και σηματοδοτεί την αναγνώριση του ρόλου και της συμβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

Στο Προεδρικό τη Δευτέρα η Μέτσολα – Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ασφάλεια, ενέργεια και μεταναστευτικό

  •  30.11.2025 - 17:12
Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία – Άφαντα τα ρούχα του δράστη, σε χωράφι το μαχαίρι

Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία – Άφαντα τα ρούχα του δράστη, σε χωράφι το μαχαίρι

  •  30.11.2025 - 22:00
Εξέλιξη - Ατύχημα με ανήλικο: Χειροπέδες στον πατέρα του, ιδιοκτήτη του οχήματος

Εξέλιξη - Ατύχημα με ανήλικο: Χειροπέδες στον πατέρα του, ιδιοκτήτη του οχήματος

  •  30.11.2025 - 20:34
ΑΕΛ-Απόλλων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία – Είχαν από πυρσούς μέχρι ναρκωτικά

ΑΕΛ-Απόλλων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα πέρασε η Αστυνομία – Είχαν από πυρσούς μέχρι ναρκωτικά

  •  30.11.2025 - 20:06
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  30.11.2025 - 22:05
Ο αόρατος εχθρός: Γιατί τα παραδοσιακά κόμματα τρέμουν την Άμεση Δημοκρατία  

Ο αόρατος εχθρός: Γιατί τα παραδοσιακά κόμματα τρέμουν την Άμεση Δημοκρατία  

  •  30.11.2025 - 20:04
Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες

Η Λευκωσία απέκτησε τον δικό της μικρό παράδεισο για τους λάτρεις των γλυκών και των φρεσκοψημένων μπισκότων - Δείτε φωτογραφίες

  •  30.11.2025 - 17:30
Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

Στο «σφυρί» από αστυνομικές βάρκες μέχρι κοντέινερ και ηλεκτρικά είδη – Πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.11.2025 - 18:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα