ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,6 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

Τουλάχιστον €2.600.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην αποψινή κλήρωση της Κυριακής 30/11/2025 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά την προηγούμενη διαλογή της 2994ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε και οι τυχεροί αριθμοί είναι: 8, 27, 30, 36, 45 και τζόκερ το 18.

