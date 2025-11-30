Φόνος 26χρονου στην Πάφο: Οι τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία – Άφαντα τα ρούχα του δράστη, σε χωράφι το μαχαίρι

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και της Κατερίνας Ιωάννου, δέκα ημέρες μετά το φονικό στα Κονιά, ο δράστης ομολόγησε. Ο 26χρονος είχε χωρίσει πρόσφατα με την κόρη του, γεγονός που φαίνεται να άναψε το φιτίλι.

Οι δραματικοί διάλογοι πριν την επίθεση σοκάρουν. Ο 58χρονος φέρεται να εξοργίστηκε από την αντίδραση του νεαρού, άρπαξε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε εν ψυχρώ.

Μάρτυρας που μιλούσε τηλεφωνικά με το θύμα άκουσε απειλές από αντρική φωνή, τις φωνές του Αλέξανδρου και μετά… τη γραμμή να πέφτει.

Στις 19 Νοεμβρίου, 6:16 το απόγευμα, ο 58χρονος πλησιάζει το σταθμευμένο όχημα, ανοίγει με τη βία την πόρτα και επιτίθεται. Μετά το χτύπημα στο λαιμό, απομακρύνεται και εμφανίζεται να πλένει τα χέρια του σε εξωτερικό νεροχύτη. Ο Αλέξανδρος καταρρέει στο έδαφος, εγκαταλελειμμένος.

Το μαχαίρι βρέθηκε σε χωράφι στην Τσάδα, ενώ τα ρούχα του δράστη παραμένουν άφαντα. Οι Αρχές αναλύουν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και κάμερες για πιθανή εμπλοκή συνεργών.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε ξανά στο Δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα· το διάταγμα κράτησής του ανανεώθηκε για άλλες οκτώ ημέρες.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ.