Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΜάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

 01.12.2025 - 12:14
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, ανοίγει τις πόρτες του στις 2 Δεκεμβρίου.

Ένα νέο σημείο αναφοράς προσγειώνεται στην καρδιά της Λευκωσίας, καθώς το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, μέλος του χαρτοφυλακίου της Marriott Bonvoy, ανοίγει τις πόρτες του στις 2 Δεκεμβρίου.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ανακοινώνει υπερήφανα την άφιξη του πλέον εμβληματικού και φιλόδοξου νέου έργου της, καθώς σηματοδοτεί το λανσάρισμα του Autograph Collection brand στην Κύπρο, το οποίο μάλιστα φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτήριο, που κάποτε όριζε την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο έρχεται να επαναπροσδιορίσει το ίδιο το νόημα της φιλοξενίας στη Λευκωσία και την Κύπρο, ενώνοντας την ιστορική κληρονομιά της πρωτεύουσας με τις κορυφαίες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και προτάσεις ενός διεθνούς premium brand φιλοξενίας.

Το ξενοδοχείο πάντοτε πρωταγωνιστούσε στην πολιτική και διπλωματική ιστορία της Κύπρου και παραδοσιακά αποτελούσε το μέρος στο οποίο λαμβάνονταν σημαντικές διεθνείς αποφάσεις και σχηματίζονταν συμμαχίες.

Είναι ένα κτήριο τεράστιας σημασίας και βαθιά συνδεδεμένο με την ίδια την πόλη. Όλη αυτή η σημαντική κληρονομιά έχει συμπεριληφθεί στο concept “The Do’s of the Diplomat”, που ενώνει την κομψότητα και την πολυπλοκότητα της ιστορίας του κτηρίου με το δυναμικό πνεύμα της σύγχρονης Κύπρου.

Μέσα από τις μεγαλοπρεπείς του πόρτες η μαγεία περιμένει σε κάθε γωνία, κάθε όροφο και κάθε χώρο. Ανεπιτήδευτη κομψότητα και ουσιαστική αυθεντικότητα συναντώνται σε ένα περιβάλλον κορυφαίας διαμονής, εξαιρετικών εστιατορίων, γεμάτων ζωή μπαρ, μαγευτικών πισινών, πανέμορφων εγκαταστάσεων spa και wellness, υπερσύγχρονων χώρων για events και meetings, καθώς και καταστημάτων υψηλότατου επιπέδου. Εδώ αναγεννάται ένα νέο lifestyle.

Μέσα στα 265 δωμάτια και τις 18 σουίτες του νέου ξενοδοχείου οι επισκέπτες προσκαλούνται να βιώσουν μία νέα εμπειρία φιλοξενίας. Χαλαρωτικοί, γήινοι τόνοι, φυσικά υλικά, γενναιόδωροι χώροι, υπερσύγχρονη τεχνολογία, premium παροχές και ένα κομψό μείγμα νοσταλγικών στοιχείων και σύγχρονων ανέσεων, δημιουργούν μία μοναδική πρόταση διαμονής στην καρδιά της πρωτεύουσας, ένα νέο “home-away-from-home” για τους επιφανείς επισκέπτες.

Το πανέμορφο Grand Room με τα κομψά σαλόνια και τις ιδιωτικές γωνιές, το κομψό Library με το μοντέρνο business centre του, οι πολυάριθμοι χώροι για εκδηλώσεις και συναντήσεις, το εντυπωσιακό Incognito Bar, το signature Magic Box -μία ιδιαίτερη κατασκευή για την έκθεση αντικειμένων που κάποτε ανήκαν σε εξέχουσες προσωπικότητες και κράτη-, και μία συλλογή από πολυτελή καταστήματα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν αυτόν τον συναρπαστικό νέο κόσμο.

Εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ αναμένουν να αναδειχθούν στο απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες στιγμές απόλαυσης, διασκέδασης και αναβαθμισμένων γευστικών επιλογών.

Το πρώτο εστιατόριο Sumosan στην Κύπρο θα είναι μέρος της λαμπερής νέας ζωής του ξενοδοχείου, φέρνοντας τη διάσημη ιαπωνική fusion κουζίνα του στη Λευκωσία.

Ταυτόχρονα, η ιστορική Orangery επιστρέφει ανανεωμένη και αναβαθμισμένη για να αποτελέσει ξανά το απόλυτο σημείο συνάντησης της πόλης, ενώ μία νέα προσθήκη, το πανέμορφο Vetrina, συνδυάζει τα all-day vibes με κομψές εμπειρίες φαγητού, κρασιού και deli shopping.

Δύο πανέμορφες πισίνες, τοποθετημένες ανάμεσα σε καταπράσινους βοτανικούς κήπους, ένας ολόκληρος όροφος αφιερωμένος στο wellness, με την πιο όμορφη εσωτερική πισίνα, χώρους χαλάρωσης, σάουνα, steam room, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο Axis, ένα yoga & pilates activity room, αλλά και ένα υγιεινό juice bar, ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά στις εμπειρίες wellness στην πρωτεύουσα.

Σύγχρονα γήπεδα paddle και τένις έρχονται να ολοκληρώσουν το παζλ για τους λάτρεις των σπορ, ενώ το exclusive Sole Spa, στον ημιώροφο, με τις διάσημες προσωποποιημένες θεραπείες του, καθώς και ένα προσεγμένο beauty salon στο ισόγειο, υπόσχονται να προσφέρουν ασύγκριτες υπηρεσίες.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, έρχεται και μαζί φέρνει την καλύτερη και την πιο συναρπαστική πλευρά της ζωής, μίας ζωής γεμάτης χαλάρωση και διασκέδαση, κομψότητα και χάρη, φαγητό και κρασί, ευζωία και άσκηση, business & leisure, αρχιτεκτονική και design, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στην πιο ουσιαστική και ικανοποιητική εκδοχή τους.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: «Λάβρος» ο Νεκτάριος - «Μετατρέπουν τη Μονή σε επιχείρηση - Άνοιξε παράνομα»
Ανακρίθηκε ο πατέρας του 13χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Αθηένου - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Η συσκευή που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέετε από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων για να αποφύγετε ζημιές
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαρίνου – Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία
ΤΖΟΚΕΡ: Αυξάνεται το ποσό στην επόμενη κλήρωση - Ένας νικητής στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100 χιλ. ευρώ
Μαγική στιγμή: Αποχωρεί η ADEL από τον Πρωταρά και εμφανίζεται τεράστιο ουράνιο τόξο πάνω από τη θάλασσα – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο

 01.12.2025 - 12:05
Επόμενο άρθρο

Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

 01.12.2025 - 12:19
Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σήμερα το πρωί κοντά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην παραλιακή περιοχή Πάφου με την Αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπή, που ήταν άστεγη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρή γυναίκα: Εντοπίστηκε ημίγυμνη και με μια βαλίτσα δίπλα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές

  •  01.12.2025 - 11:30
Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

Σκληραίνει το πολιτικό παιχνίδι: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ανεβάζουν τους τόνους κατά Χριστοδουλίδη - Τριγμοί και αβεβαιότητα στη ΔΗΠΑ

  •  01.12.2025 - 12:19
Πότε θα καταβληθούν μισθοί, συντάξεις και 13ος για τον Δημόσιο Τομέα

Πότε θα καταβληθούν μισθοί, συντάξεις και 13ος για τον Δημόσιο Τομέα

  •  01.12.2025 - 11:14
«Πράσινο» Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών για τροποποίηση νόμου περί διαδηλώσεων

«Πράσινο» Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών για τροποποίηση νόμου περί διαδηλώσεων

  •  01.12.2025 - 12:46
«Ανείπωτος εφιάλτης» για χήρα από την Βρετανία: Ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο

«Ανείπωτος εφιάλτης» για χήρα από την Βρετανία: Ανακάλυψε ότι η καρδιά του συζύγου της είχε αφαιρεθεί μετά τον θάνατό του στην Κύπρο

  •  01.12.2025 - 11:20
Ψάχνετε δουλειά; O ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές – Όλες οι λεπτομέρειες

Ψάχνετε δουλειά; O ΕΟΑ Λάρνακας άνοιξε νέες θέσεις εργασίας με υψηλές αμοιβές – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  01.12.2025 - 11:38
Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

Συγκλονίζουν βίντεο της 17χρονης αδικοχαμένης Αλίκης – «Παράδεισε με ακούς;»

  •  01.12.2025 - 12:29
Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

Μάθαμε πότε ανοίγει το πολυαναμενόμενο ‘The Landmark Nicosia’ – Από γήπεδα paddle μέχρι σπα – Δείτε φωτογραφίες

  •  01.12.2025 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα