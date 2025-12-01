Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Ματσάδο αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και αμέσως να του επιτίθενται τα λιοντάρια.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.



Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα