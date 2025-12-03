Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

Η κινητοποίηση στο σημείο παραμένει μεγάλη, με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ασθενοφόρο να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω της δημοσιογράφου Σωτηρούλα Χριστοφίδου, η Αστυνομία κατάφερε να απομακρύνει δύο φιάλες υγραερίου από το σπίτι, τις οποίες η γυναίκα φέρεται να απειλούσε να χρησιμοποιήσει για να προκαλέσει έκρηξη. Παρά την απομάκρυνσή τους, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς η γυναίκα έχει στην κατοχή της μαχαίρι και φαρμακευτικά σκευάσματα, επιμένοντας ότι θα βλάψει τον εαυτό της.

Οι διαπραγματευτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί της, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο γιος της όπου διαμένει στο σπίτι με τον γιό του. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να την πείσουν να εγκαταλείψει τις απειλές και να συνεργαστεί, καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή.

Η ένταση ξέσπασε όταν το πρωί οι δικαστικοί επιδότες μετέβησαν για να επιδώσουν το διάταγμα έξωσης. Η γυναίκα αρνήθηκε να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο και δεν δέχθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι, εξηγώντας πως η οικογένεια δεν έχει πού να πάει.

Οι επιδότες μετέβησαν στο σημείο με αντιπρόταση, καθώς η εκδίκαση της αναστολής του διατάγματος έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, μετά από αναβολή. Τελικά, φαίνεται πως θα δοθεί χρόνος έως τότε, ώστε η οικογένεια να καταφέρει να βρει προσωρινό κατάλυμα. Ο γιος της γυναίκας δήλωσε πως από την ημέρα που ανακοινώθηκε η έξωση προσπαθεί να εξασφαλίσει στέγη για τη μητέρα του και το παιδί του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση.