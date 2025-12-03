Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

 03.12.2025 - 11:37
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

Σε ιδιαίτερα λεπτή φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των Αρχών με τη γυναίκα που από το πρωί απειλεί να βλάψει τον εαυτό της, μετά την προσπάθεια επίδοσης δικαστικού διατάγματος έξωσης.

Η κινητοποίηση στο σημείο παραμένει μεγάλη, με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ασθενοφόρο να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω της δημοσιογράφου Σωτηρούλα Χριστοφίδου, η Αστυνομία κατάφερε να απομακρύνει δύο φιάλες υγραερίου από το σπίτι, τις οποίες η γυναίκα φέρεται να απειλούσε να χρησιμοποιήσει για να προκαλέσει έκρηξη. Παρά την απομάκρυνσή τους, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς η γυναίκα έχει στην κατοχή της μαχαίρι και φαρμακευτικά σκευάσματα, επιμένοντας ότι θα βλάψει τον εαυτό της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με γυναίκα που απειλεί να κάνει κακό – Αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι διαπραγματευτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί της, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο γιος της όπου διαμένει στο σπίτι με τον γιό του. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να την πείσουν να εγκαταλείψει τις απειλές και να συνεργαστεί, καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή.

Η ένταση ξέσπασε όταν το πρωί οι δικαστικοί επιδότες μετέβησαν για να επιδώσουν το διάταγμα έξωσης. Η γυναίκα αρνήθηκε να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο και δεν δέχθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι, εξηγώντας πως η οικογένεια δεν έχει πού να πάει.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θρίλερ με γυναίκα στη Λεμεσό: Κλείστηκε μέσα στο σπίτι της και απειλεί να κάνει κακό - Τι συνέβη

Οι επιδότες μετέβησαν στο σημείο με αντιπρόταση, καθώς η εκδίκαση της αναστολής του διατάγματος έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, μετά από αναβολή. Τελικά, φαίνεται πως θα δοθεί χρόνος έως τότε, ώστε η οικογένεια να καταφέρει να βρει προσωρινό κατάλυμα. Ο γιος της γυναίκας δήλωσε πως από την ημέρα που ανακοινώθηκε η έξωση προσπαθεί να εξασφαλίσει στέγη για τη μητέρα του και το παιδί του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με γυναίκα στη Λεμεσό: Κλείστηκε μέσα στο σπίτι της και απειλεί να κάνει κακό - Τι συνέβη
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Φόνος στα Κονιά: Ραγδαίες εξελίξεις - Τυχαία τελικά η συνάντηση του Αλέξανδρου και του 58χρονου έξω από το περίπτερο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οργανωμένα ταξίδια: Όλες οι αλλαγές που φέρνει η ΕΕ - Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης πακέτου ή πτώχευσης εταιρείας

 03.12.2025 - 11:37
Επόμενο άρθρο

Πρωτοποριακή επέμβαση στην Κύπρο - Βιονικό χέρι χαρίζει ξανά το χαμόγελο σε ασθενή μετά από ακρωτηριασμό - Δείτε φωτογραφίες

 03.12.2025 - 12:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

  •  03.12.2025 - 08:20
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

  •  03.12.2025 - 11:37
Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

  •  03.12.2025 - 10:20
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

  •  03.12.2025 - 11:13
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

  •  03.12.2025 - 10:44
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

  •  03.12.2025 - 10:55
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

  •  03.12.2025 - 11:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα