Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα καταβληθεί σε λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας, σε δικαιούχους του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου με ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος του μήνα Δεκεμβρίου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ, σε δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, ποσό ύψους 100 ευρώ, σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα παιδιά, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε εγκλωβισμένους ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025 και σε παιδιά εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο στις κατεχόμενες περιοχές, ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το συγκεκριμένο δώρο στους λήπτες ΕΕΕ και στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί στους λήπτες έκτακτου δημόσιου βοηθήματος. Στις 17 Δεκεμβρίου το επίδομα θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ληπτών επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, στους δικαιούχους επιδόματος τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στους λήπτες επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, στις δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας και στους λήπτες επιδόματος εγκλωβισμένου.

Επιπλέον, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε η καταβολή των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, στις 10 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα σε δικαιούχους του επιδόματος τέκνου, το μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και το κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους και χήρες βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το ΕΕΕ και το Μηνιαίο επίδομα δημόσιου βοηθήματος. Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα δημόσιου βοηθήαμτος, στις 16 Δεκεμβρίου το επίδομα του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, το επίδομα σε δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας, το επίδομα φροντίδας σε άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, η χορηγία τυφλών και το επίοδμα διακίνησης.

Τέλος, στις 17 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων.