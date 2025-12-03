Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

 03.12.2025 - 11:13
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Την παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2025 σε δικαιούχους κοινωνικών παροχών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Από το επίδομα θα επωφεληθούν περίπου 65.000 οικογένειες, με τη συνολική δαπάνη καταβολής του να ανέρχεται σε πέραν των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οργανωμένα ταξίδια: Όλες οι αλλαγές που φέρνει η ΕΕ - Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης πακέτου ή πτώχευσης εταιρείας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα καταβληθεί σε λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας, σε δικαιούχους του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου με ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος του μήνα Δεκεμβρίου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ, σε δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, ποσό ύψους 100 ευρώ, σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα παιδιά, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε εγκλωβισμένους ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025 και σε παιδιά εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο στις κατεχόμενες περιοχές, ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το συγκεκριμένο δώρο στους λήπτες ΕΕΕ και στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί στους λήπτες έκτακτου δημόσιου βοηθήματος. Στις 17 Δεκεμβρίου το επίδομα θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ληπτών επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, στους δικαιούχους επιδόματος τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στους λήπτες επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, στις δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας και στους λήπτες επιδόματος εγκλωβισμένου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

Επιπλέον, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε η καταβολή των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, στις 10 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα σε δικαιούχους του επιδόματος τέκνου, το μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και το κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους και χήρες βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το ΕΕΕ και το Μηνιαίο επίδομα δημόσιου βοηθήματος. Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα δημόσιου βοηθήαμτος, στις 16 Δεκεμβρίου το επίδομα του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, το επίδομα σε δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας, το επίδομα φροντίδας σε άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, η χορηγία τυφλών και το επίοδμα διακίνησης.

Τέλος, στις 17 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με γυναίκα στη Λεμεσό: Κλείστηκε μέσα στο σπίτι της και απειλεί να κάνει κακό - Τι συνέβη
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Φόνος στα Κονιά: Ραγδαίες εξελίξεις - Τυχαία τελικά η συνάντηση του Αλέξανδρου και του 58χρονου έξω από το περίπτερο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Νεκρή άστεγη στην Πάφο: Τι κατέδειξε η νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου – Θα στείλουν DNA στο εξωτερικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζένιφερ Λόπεζ: Το καυτό βίντεο για να μαζέψει κόσμο στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

 03.12.2025 - 10:59
Επόμενο άρθρο

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

 03.12.2025 - 11:14

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Πάει Κίεβο ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει τον Ζελένσκι - Στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

  •  03.12.2025 - 08:20
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις: Απειλεί με μαχαίρι και φάρμακα να βλάψει τον εαυτό της η γυναίκα στη Λεμεσό – Απομακρύνθηκαν δύο φιάλες υγραερίου

  •  03.12.2025 - 11:37
Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

Λετυμπιώτης για Αριστοτέλους: Αποφασίστηκε ο διορισμός της σε Γεν. Διευθύντρια - Εισήγηση για διαθεσιμότητά της

  •  03.12.2025 - 10:20
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

  •  03.12.2025 - 11:13
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

Λάρνακα – Βρυξέλλες: Αναμένεται αύξηση των πτήσεων το 2026 – Νέο δρομολόγιο AEGEAN προς αγαπημένη ελληνική πόλη

  •  03.12.2025 - 10:44
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες

  •  03.12.2025 - 10:55
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

  •  03.12.2025 - 11:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα