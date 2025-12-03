Επίτροπος Παιδιού: Ανάγκη για άμεση αναθεώρηση πρωτοκόλλου στη δομή φιλοξενίας, διαπιστώνει «γκρίζες ζώνες»

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, μετέβη στη δομή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το παιδί είναι καλά και να ενημερωθεί για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Η Επίτροπος συνομίλησε με το παιδί και ζήτησε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας την επίσημη διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

«Ήθελα να διασφαλίσω ότι δεν θα καθυστερήσουν οι πρώτες κινήσεις για αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό μέχρι να εντοπιστούν τα πιθανά κενά για να αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ενημερώθηκε σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού, η κ. Περικλέους ανέφερε ότι έλαβε προφορική ενημέρωση για το τι οδήγησε στην κρίση και τον τρόπο χειρισμού της. Όπως είπε, εντόπισε «γκρίζες ζώνες» στη διαδικασία, τις οποίες συζήτησε με τη δομή, ενώ αναμένει την επίσημη αξιολόγηση από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για να προβεί σε πλήρη τοποθέτηση.

«Το γεγονός ότι το παιδί βρέθηκε εκτός της δομής δείχνει ότι το υφιστάμενο πρωτόκολλο δεν ήταν αρκετό», τόνισε.

Η Επίτροπος ανέφερε ακόμη ότι γνωρίζει τι οδήγησε στο περιστατικό, ωστόσο θα αναμένει την επίσημη έκθεση για να τοποθετηθεί δημόσια. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος που εκκρεμούσε και ολοκληρώθηκε χθες. Έχει επίσης επικοινωνήσει με τη μητέρα του παιδιού, η οποία κλήθηκε σε συνάντηση σήμερα. «Ως Γραφείο, θα φροντίσουμε να γίνει ό,τι χρειάζεται για την προστασία του παιδιού», ανέφερε η Επίτροπος.