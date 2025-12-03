Ecommbx
Ειδικός σε ταξίδια αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια πτήση
Ειδικός σε ταξίδια αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια πτήση

 03.12.2025 - 19:09
Ειδικός σε ταξίδια αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια πτήση

Ένας ειδικός μοιράστηκε μερικές χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη κάποιων από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ταξιδιού με αεροπλάνο.

Το ταξίδι με αεροπλάνο για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ακριβώς η πιο ευχάριστη εμπειρία. Κάθε φορά που ένα αεροπλάνο πλησιάζει τον διάδρομο απογείωσης, ακούγεται οι πανικόβλητες προσευχές των επιβατών, σαν να λένε «παρακαλώ Θεέ μου, ας πετάξει».

Αν προστεθεί και το γεγονός ότι οι επιβάτες κάθονται σε μια καμπίνα υπό πίεση γεμάτη με στατικό, ανακυκλωμένο αέρα, η εμπειρία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Και φυσικά, μία ακόμα δυσάρεστη εμπειρία είναι ότι πριν από εσένα στο κάθισμά σου έχουν περάσει κι άλλοι επιβάτες που βάζουν τα χέρια τους στο τραπεζάκι που ακουμπάς μετά τα δικά σου. Με ότι κι αν συνεπάγεται κάτι τέτοιο για τη μεταφορά μικροβίων.

Τα μικρόβια και οι κίνδυνοι

Η Karen Duus, καθηγήτρια μικροβιολογίας και ανοσολογίας στο Touro University Nevada, εξήγησε: «Ο αέρας γύρω μας και κάθε ζωντανό πλάσμα που συναντάμε περιβάλλεται από ένα μικρό σύννεφο μικροβίων, σωματιδίων δέρματος και σκόνης, απευθείας από το σώμα ή τα ρούχα μας.

Όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, αυτά τα προσωπικά σύννεφα αναμειγνύονται και κάποια από αυτά ανταλλάσσονται και κολλάνε σε εμάς ή στα ρούχα μας όταν αγγίζουμε, ακουμπάμε, καθόμαστε ή ξαπλώνουμε σε διάφορες επιφάνειες, περνάμε δίπλα από ανθρώπους, κατοικίδια, ζώα και φυτά».

Πολλοί από εμάς κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο με εκείνη την δυσάρεστη, λερωμένη αίσθηση, σαν να έχει κολλήσει πάνω μας η στατικότητα του αέρα της θαλάμης.

Η Dr Annie DePasquale, που ειδικεύεται στην οικογενειακή ιατρική και ίδρυσε το Collaborating Docs, πρόσθεσε ότι υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος αν κάποιος στην πτήση είναι άρρωστος. «Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται περίπου σε απόσταση μιας σειράς ή ενός μέτρου», είπε. «Βήχες και φτερνίσματα μπορούν ακόμη να στείλουν σταγονίδια στα μανίκια, στη λεκάνη ή στο κασκόλ σας», πρόσθεσε.

Το κόλπο της Annie DePasquale

Η Dr Annie DePasquale μοιράστηκε ένα κόλπο που βοηθά να σταματήσει η μετάδοση μικροβίων στο σπίτι. Η ειδικός σε θέματα ταξιδίων τόνισε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να πετάξετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο αμέσως μόλις φτάσετε σπίτι, λέγοντας: «Ρίξτε τα ρούχα ταξιδιού απευθείας στο καλάθι ή στο πλυντήριο. Αποφύγετε να τινάξετε τα αντικείμενα, που μπορούν να διασκορπίσει σωματίδια».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι μια ακόμα λύση είναι ένα ντους, το οποίο οι περισσότεροι πιθανότατα να θέλουν ούτως ή άλλως να κάνουν για να απαλλαχθούν από την αίσθηση του αεροπλάνου. Αν κάποιος θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, μπορεί να περάσει με αντισηπτικό τα αντικείμενα που πιθανότατα να είναι εστία μικροβίων, όπως τα τηλέφωνα και τα tablet.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Πέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Εσύ το ήξερες; Πότε πήρε η Ομόνοια το πρώτο της νταμπλ; (ΒΙΝΤΕΟ)

