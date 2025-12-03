Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

 03.12.2025 - 15:35
Την τέταρτη προκήρυξη του σχεδίου ηλεκτροκίνησης ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο Λειτουργός του ΤΟΜ, Άγγελος Σοφοκλέους, εξήγησε πως η πύλη για την καταχώρηση αιτήσεων θα ανοίξει στις 9 το πρωί της Παρασκευής, 5 του μήνα και θα κλείσει στις 9 το πρωί της Τρίτης, 9 του μήνα.

«Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει αλλάξει σε σύγκριση με την προηγούμενη προκήρυξη. Η πύλη θα είναι ανοικτή για τις πιο πάνω μέρες κι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταχωρήσουν την αίτησή τους χωρίς την πίεση χρόνου που υπήρχε στην προηγούμενη προκήρυξη. Στις 9 του μήνα όταν κλείσει η πύλη, εάν οι καταχωρημένες αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων χορηγιών, θα διεξαχθεί κλήρωση και θα καταρτιστεί πίνακας με σειρά προτεραιότητας γι’ αυτούς που θα κληρωθούν», σημείωσε.

«Οι διαδικασίες θα είναι γρήγορες, κάποιος που θα εγκριθεί θα ενημερωθεί 1-2 μέρες μετά κι όσοι λάβουν την προκαταρκτική έγκριση θα έχουν οκτώ εργάσιμες μέρες να αναρτήσουν παραγγελία του οχήματός τους για να το συνδέσουν με την αίτησή τους. Για την κατηγορία των μεταχειρισμένων, μπορούν να μας αποστείλουν την παραγγελία του οχήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρούσα προκήρυξη αφορά αποκλειστικά οχήματα μηδενικών εκπομπών, δηλαδή ηλεκτρικά», πρόσθεσε.

Δικαιούχοι, για να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας στα πιο πάνω σχέδια, είναι φυσικά, νομικά και άλλα πρόσωπα, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων, οργανισμών, δήμων, Κοινοτήτων, σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ΜΚΟ, κ.ά.

