ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινές οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στο νησί λένε ε/κ και τ/κ κόμματα

 03.12.2025 - 15:33
Κοινές οι περιβαλλοντικές προκλήσεις στο νησί λένε ε/κ και τ/κ κόμματα

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι κοινές στο νησί συμφώνησαν τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά κόμματα που είχαν την Τετάρτη την καθιερωμένη συνάντησή τους στο Λήδρα Πάλας, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας. Σε κοινό ανακοινωθέν τους αναφέρουν εξάλλου ότι στην επόμενη συνάντηση τον Γενάρη θα προσκαλέσουν τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν.

Το θέμα για το περιβάλλον ενεγράφη προς συζήτηση από το Volt και οι εκπρόσωποι των κομμάτων αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, των πυρκαγιών, της λειψυδρίας, της έλλειψης βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, της ρύπανσης και της απώλειας βιοποικιλότητας. 

Στο ανακοινωθέν τα κόμματα σημειώνουν ότι η περιορισμένη συνεργασία έχει πραγματικό και αυξανόμενο κόστος για την κοινωνία, την οικονομία και τα φυσικά οικοσυστήματα και ότι η κοινή δράση σε περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί κοινή ευθύνη.

Τα κόμματα προσδιόρισαν τομείς προτεραιότητας για άμεση και πρακτική συνεργασία και συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών επικοινωνίας, συντονισμού, ετοιμότητας και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών, μέσω της αναβάθμισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.

Για τα απόβλητα και την ανακύκλωση συμφώνησαν στην ανάγκη ανάπτυξη δικοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, κοινή ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και πιλοτικά έργα.

Συμφώνησαν, εξάλλου, στην ανάγκη για δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο κοινότητες, για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους και στην προώθηση της συνεργασίας για τη βιώσιμη χρήση του νερού, την αποδοτικότητα της γεωργίας, την ετοιμότητα για την ξηρασία, την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τον σχεδιασμό προσαρμογής στο κλίμα.

Για τις περιοχές Natura 2000 συμφώνησαν στην ανάγκη για προώθηση συντονισμένων προσπαθειών για τη χαρτογράφηση και την προστασία οικοσυστημάτων, δασών, υγροτόπων, οδών μετανάστευσης πτηνών και θαλάσσιων περιβαλλόντων καθώς και στην προώθηση της δημιουργίας κοινών υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, ηλιακούς συλλέκτες σε νέες υποδομές και καινοτόμα ενεργειακά έργα.

Παράλληλα αναφέρουν ότι η διευκόλυνση της υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρο το νησί είναι εξαιρετικά επείγουσα και τονίζουν ότι το δυναμικό της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως.

Οι εκπρόσωποι κάλεσαν τους ηγέτες και των δύο κοινοτήτων να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την πρόοδο αυτών των τομέων προτεραιότητας και να επιτρέψουν στους σχετικούς δικοινοτικούς τεχνικούς μηχανισμούς να προωθήσουν συγκεκριμένη συνεργασία χωρίς καθυστέρηση.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα φιλοξενηθεί από την Πρεσβεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στις 28 Ιανουαρίου 2026 με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν. 

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί η πρόταση νόμου για περιορισμό των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων.

