Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣου αρέσει να ταξιδεύεις; Αυτοί είναι οι καλύτεροι οικονομικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Αυτοί είναι οι καλύτεροι οικονομικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

 03.12.2025 - 15:40
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Αυτοί είναι οι καλύτεροι οικονομικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

Έχετε κανονίσει ήδη τις καλοκαιρινές διακοπές της επόμενης χρονιάς; Ίσως δεν το έχετε σκεφτεί καθόλου ή ίσως περιμένετε τη Black Friday για να πετύχετε μια καλή προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, ίσως χρειαστείτε λίγη έμπνευση για ταξίδια για να εκτοξεύσετε τη δημιουργικότητά σας και η Skyscanner είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.

Ο ιστότοπος σύγκρισης πτήσεων έχει ερευνήσει τα δικά του δεδομένα για να αποκαλύψει τους προορισμούς με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για ταξίδια το 2026.

Η λίστα αναδεικνύει τα μέρη που έχουν δει μεγάλη πτώση τιμών σε ετήσια βάση, με βάση το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής το 2024 σε σύγκριση με το 2025. Οι εσωτερικοί ταξιδιωτικοί εμπειρογνώμονες της SkyScanner έχουν επιλέξει δέκα μέρη για να συντάξουν μια οριστική λίστα με τους προορισμούς διακοπών με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για το επόμενο έτος.

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους μια πτήση μπορεί να είναι πιο προσιτή τώρα από ό,τι στο παρελθόν: ανοίγουν νέες διαδρομές, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους επαναλαμβάνουν τις παλιές διαδρομές ή η ζήτηση απλώς μειώνεται για κάποιο λόγο. Η Skyscanner υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες να έχουν το νου τους για φθηνά εισιτήρια, λέγοντας ότι «οι τιμές των πτήσεων κινούνται όπως σε κάθε άλλη αγορά. Όταν η ζήτηση μειώνεται, οι τιμές συχνά μειώνονται για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον… Ο χρόνος, όπως πάντα, είναι το παν».

Αν πάλι ψάχνετε προορισμούς απαραίτητα με ήλιο, ίσως προτιμήσετε την Γκόα στην Ινδία, τον δεύτερο πιο δημοφιλή προτεινόμενο προορισμό της Skyscanner. Με τις τιμές να έχουν μειωθεί κατά 34% – περισσότερο από το ένα τρίτο – σε ετήσια βάση, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να εξερευνήσετε τις «ηλιόλουστες παραλίες, τα παράγκες με θαλασσινά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα» της πολιτείας.

Το Κάουνας , μια μεσαίου μεγέθους πόλη στη Λιθουανία, κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Skyscanner αναφέρει ότι είναι ιδανική για «λάτρεις του πολιτισμού που αναζητούν κάτι κρυφό», προσθέτοντας: «η τέχνη του δρόμου, η μοντερνιστική αρχιτεκτονική και μια ήσυχα κουλ δημιουργική σκηνή καθιστούν το Κάουνας ένα κρυφό στολίδι της Βαλτικής». Επιπλέον, είναι επί του παρόντος 31% φθηνότερο να πετάξεις σε σχέση με το 2024.

Οι πιο οικονομικές ταξιδιωτικές επιλογές για το 2026

Κολωνία, Γερμανία

Γκόα, Ινδία

Κάουνας, Λιθουανία

Μπέργκεν, Νορβηγία (κεντρική φωτο)

Μαδέρα, Πορτογαλία

Santiago de Compostela, Ισπανία

Τιφλίδα, Γεωργία

Οτάβα, Καναδάς

Μούρθια, Ισπανία

Πνομ Πενχ, Καμπότζη

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση της Skyscanner στην ιστοσελίδα της εδώ .

Και αυτή τη στιγμή, η Skyscanner συνιστά να αγοράσετε εισιτήριο για την Κολωνία της Γερμανίας. Οι τιμές των πτήσεων έχουν μειωθεί κατά 44% από πέρυσι για αυτήν την πολυσύχναστη πόλη, η οποία περιγράφεται ως «μια πόλη που συνδυάζει το γοτθικό μεγαλείο με την έντονη σύγχρονη κουλτούρα» από τον ιστότοπο σύγκρισης αεροπορικών εταιρειών. Σας συνιστά επίσης να την επισκεφθείτε τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, «μια γιορτή πριν από τη Σαρακοστή που αξίζει να την επισκεφτείτε».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 64 ετών η Κυριακή Παπακυριακού – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

 03.12.2025 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

 03.12.2025 - 15:41
Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί η πρόταση νόμου για περιορισμό των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

  •  03.12.2025 - 14:31
Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

  •  03.12.2025 - 12:32
Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό: Αναμένουμε να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του

Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό: Αναμένουμε να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του

  •  03.12.2025 - 14:28
Στο κελί οι δύο Βρετανίδες που μετέφεραν παράνομα καπνικά προϊόντα στις αποσκευές τους - Δείτε φωτογραφίες

Στο κελί οι δύο Βρετανίδες που μετέφεραν παράνομα καπνικά προϊόντα στις αποσκευές τους - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.12.2025 - 15:12
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

  •  03.12.2025 - 16:43
VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

  •  03.12.2025 - 15:35
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  03.12.2025 - 15:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα