Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Αυτοί είναι οι καλύτεροι οικονομικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

Σε κάθε περίπτωση, ίσως χρειαστείτε λίγη έμπνευση για ταξίδια για να εκτοξεύσετε τη δημιουργικότητά σας και η Skyscanner είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.

Ο ιστότοπος σύγκρισης πτήσεων έχει ερευνήσει τα δικά του δεδομένα για να αποκαλύψει τους προορισμούς με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για ταξίδια το 2026.

Η λίστα αναδεικνύει τα μέρη που έχουν δει μεγάλη πτώση τιμών σε ετήσια βάση, με βάση το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής το 2024 σε σύγκριση με το 2025. Οι εσωτερικοί ταξιδιωτικοί εμπειρογνώμονες της SkyScanner έχουν επιλέξει δέκα μέρη για να συντάξουν μια οριστική λίστα με τους προορισμούς διακοπών με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για το επόμενο έτος.

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους μια πτήση μπορεί να είναι πιο προσιτή τώρα από ό,τι στο παρελθόν: ανοίγουν νέες διαδρομές, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους επαναλαμβάνουν τις παλιές διαδρομές ή η ζήτηση απλώς μειώνεται για κάποιο λόγο. Η Skyscanner υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες να έχουν το νου τους για φθηνά εισιτήρια, λέγοντας ότι «οι τιμές των πτήσεων κινούνται όπως σε κάθε άλλη αγορά. Όταν η ζήτηση μειώνεται, οι τιμές συχνά μειώνονται για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον… Ο χρόνος, όπως πάντα, είναι το παν».

Αν πάλι ψάχνετε προορισμούς απαραίτητα με ήλιο, ίσως προτιμήσετε την Γκόα στην Ινδία, τον δεύτερο πιο δημοφιλή προτεινόμενο προορισμό της Skyscanner. Με τις τιμές να έχουν μειωθεί κατά 34% – περισσότερο από το ένα τρίτο – σε ετήσια βάση, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να εξερευνήσετε τις «ηλιόλουστες παραλίες, τα παράγκες με θαλασσινά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα» της πολιτείας.

Το Κάουνας , μια μεσαίου μεγέθους πόλη στη Λιθουανία, κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Skyscanner αναφέρει ότι είναι ιδανική για «λάτρεις του πολιτισμού που αναζητούν κάτι κρυφό», προσθέτοντας: «η τέχνη του δρόμου, η μοντερνιστική αρχιτεκτονική και μια ήσυχα κουλ δημιουργική σκηνή καθιστούν το Κάουνας ένα κρυφό στολίδι της Βαλτικής». Επιπλέον, είναι επί του παρόντος 31% φθηνότερο να πετάξεις σε σχέση με το 2024.

Οι πιο οικονομικές ταξιδιωτικές επιλογές για το 2026

Κολωνία, Γερμανία

Γκόα, Ινδία

Κάουνας, Λιθουανία

Μπέργκεν, Νορβηγία (κεντρική φωτο)

Μαδέρα, Πορτογαλία

Santiago de Compostela, Ισπανία

Τιφλίδα, Γεωργία

Οτάβα, Καναδάς

Μούρθια, Ισπανία

Πνομ Πενχ, Καμπότζη

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση της Skyscanner στην ιστοσελίδα της εδώ .

Και αυτή τη στιγμή, η Skyscanner συνιστά να αγοράσετε εισιτήριο για την. Οι τιμές των πτήσεωνγια αυτήν την πολυσύχναστη πόλη, η οποία περιγράφεται ως «μια πόλη που συνδυάζει το γοτθικό μεγαλείο με την έντονη σύγχρονη κουλτούρα» από τον ιστότοπο σύγκρισης αεροπορικών εταιρειών. Σας συνιστά επίσης να την επισκεφθείτε τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, «μια γιορτή πριν από τη Σαρακοστή που αξίζει να την επισκεφτείτε».