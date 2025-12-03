Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ρακούν μπήκε σε κάβα στη Βιρτζίνια, μέθυσε και λιποθύμησε στο μπάνιο - Δείτε φωτογραφίες

 03.12.2025 - 16:56
Λιπόθυμο στο μπάνιο μιας κάβας στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ βρέθηκε ένα ρακούν μετά από κατανάλωση αλκόολ.

Τον... μεθυσμένο διαρρήκτη εντόπισε ένας υπάλληλος της κάβας, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

«Μου αρέσουν τα ρακούν» δήλωσε η Σαμάνθα Μάρτιν, αξιωματικός της τοπικής υπηρεσίας προστασίας ζώων. «Είναι αστεία μικρά ζώα. Έπεσε μέσα από την οροφή και προκάλεσε χάος, πίνοντας τα πάντα».

Η Μάρτιν ανέφερε ότι πήρε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων, το οποίο αφού συνήλθε αφέθηκε ελεύθερο πίσω στη φύση.



Η υπηρεσία προστασίας ζώων της Κομητείας Χάνοβερ ευχαρίστησε τη Μάρτιν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε συνέλθει.

«Μετά από λίγες ώρες ύπνου και χωρίς σημάδια τραυματισμού (εκτός από το πιθανό hangover και κακές επιλογές ζωής), αφέθηκε ελεύθερο στη φύση, ελπίζοντας να έχει μάθει ότι η διάρρηξη δεν είναι η λύση» ανέφερε η υπηρεσία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

