Το συναίσθημα που ενώνει αποξενωμένες οικογένειες και ζευγάρια – Επουλώνει τον πόνο και τη θλίψη

Η θλίψη, ο θυμός και η απομόνωση συχνά συνοδεύουν αυτή τη μετάβαση, καθιστώντας δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς στην ελπίδα ή την επούλωση. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με τη δύναμη της ευγνωμοσύνης δείχνει ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για τις οικογένειες που αγωνίζονται να προχωρήσουν μπροστά μετά από ένα «γκρι» διαζύγιο, υπογραμμίζει η ψυχοθεραπεύτρια Carol R. Hughes.

Η επιστήμη πίσω από την ευγνωμοσύνη και την επούλωση

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η έρευνα έχει συνδέσει την ευγνωμοσύνη με ένα ευρύ φάσμα οφελών, όχι μόνο για τη συναισθηματική ευημερία, αλλά και για τη σωματική υγεία:

Χαμηλότερη αρτιριακή πίεση και λιγότερα σωματικά προβλήματα

και λιγότερα σωματικά προβλήματα Καλύτερο ύπνος και αυξημένη ενέργεια

και αυξημένη Ισχυρότερη ανοσολογική λειτουργία

Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και αισιοδοξίας

και αισιοδοξίας Μειωμένα συναισθήματα μοναξιάς

Μεγαλύτερη συμπόνια, γενναιοδωρία και συγχώρεση.

Ο δρ. Robert Emmons, κορυφαίος ερευνητής στον τομέα, εξηγεί ότι η ευγνωμοσύνη έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:

➤ Πρώτον, η ευγνωμοσύνη περιλαμβάνει την αναγνώριση του καλού — την αποδοχή ότι, παρά τον πόνο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά και θετικά στοιχεία στη ζωή. Η πρακτική της ευγνωμοσύνης δεν αρνείται τον πόνο, αλλά δημιουργεί χώρο ώστε δυσκολίες και ελπίδα να συνυπάρχουν.

➤ Δεύτερον, η ευγνωμοσύνη μας ενθαρρύνει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά από τα καλά πράγματα στη ζωή μας προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες: Άλλους ανθρώπους, απροσδόκητες ευκαιρίες, τη φύση και άλλα. Αυτή η συνειδητοποίηση μετατοπίζει την εστίαση από την απώλεια προς τη σύνδεση και την αφθονία, βοηθώντας τους ανθρώπους να εστιάσουν στο παρόν, αντί να παραμένουν παγιδευμένοι σε ό,τι έχουν χάσει.

Επιπλέον, ο ψυχολόγος δρ. Alex Wood διαπίστωσε ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο τη συχνότητα, όσο και την ένταση των καταθλιπτικών επεισοδίων, προσφέροντας ελπίδα σε άτομα που βιώνουν συναισθηματική δυσφορία μετά από ένα διαζύγιο.

Πώς βοηθά τις οικογένειες που βιώνουν ένα γκρι διαζύγιο

Για τους γονείς και τα ενήλικα παιδιά που βιώνουν αποξένωση, η ευγνωμοσύνη μπορεί να προσφέρει πολλά σημαντικά οφέλη:

Απαλύνει τη συναισθηματική ακαμψία, ενθαρρύνοντας τον αναστοχασμό, αντί για την επίρριψη ευθυνών.

Βοηθά στη ρύθμιση έντονων συναισθημάτων, όπως ο θυμός, η θλίψη και η δυσαρέσκεια.

Προάγει την ενσυναίσθηση και ανοίγει την πόρτα στη συμφιλίωση.

Μετατοπίζει την προσοχή από αυτό που έχει χαθεί σε αυτό που απομένει.

Η ευγνωμοσύνη δεν εξαλείφει τον πόνο, αλλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τον βιώνουμε. Εισάγει συναισθηματική ισορροπία και ενισχύει την ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης μεταβατικής περιόδου.

Ένα απαλό πρώτο βήμα προς την επούλωση

Για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από ένα γκρι διαζύγιο, ο πόνος μπορεί να φαίνεται απροσπέλαστος. Ωστόσο, η επούλωση συχνά ξεκινά ήσυχα — με περισυλλογή, συνειδητοποίηση και μικρές αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.

Για όσους αγωνίζονται να ξαναχτίσουν σχέσεις ή να αντιμετωπίσουν συναισθηματικές απώλειες, υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Για παράδειγμα, η έρευνα και η εμπειρία δείχνουν ότι ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης μπορεί να είναι μεταμορφωτικό. Επιπλέον, η συνεργασία μ’ έναν θεραπευτή μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη.

