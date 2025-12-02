Αυτά τα μωρά «βγάζουν» περισσότερα δόντια μέχρι την ηλικία των 6 μηνών

Σημειώνεται ότι τα παιδιά συνήθως αναπτύσσουν 20 «παιδικά δόντια» -10 στην άνω και 10 στην κάτω γνάθο- από τον 6ο μήνα μέχρι το 3ο έτος της ηλικίας τους. Αυτά τα πρώιμα δόντια είναι απαραίτητα όχι μόνο για τη μάσηση και την ομιλία, αλλά και για τη διατήρηση του χώρου για τα 32 μόνιμα δόντια που ακολουθούν. Αν και η οδοντοφυΐα ακολουθεί γενικά ένα προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα, παράγοντες όπως η γενετική, το περιβάλλον, η διατροφή και η υγεία μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο εμφάνισης των δοντιών. Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι το στρες της μητέρας είναι ένας ακόμη παράγοντας που πιθανώς επηρεάζει αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Πώς συνδέονται τα επίπεδα κορτιζόλης με την πρόωρη οδοντοφυΐα

Η δρ. Ying Meng, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ και οι συνεργάτες της εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των ορμονών του στρες της μητέρας και των προτύπων ανάπτυξης των δοντιών σε μια ομάδα 142 εγκύων γυναικών από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Η μελέτη διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 2017 και 2022 και οι συμμετέχουσες έδωσαν δείγματα σάλιου κατά το τέλος του δεύτερου και τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης τους. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα διαφόρων ορμονών, συμπεριλαμβανομένης της κορτιζόλης, της κύριας ορμόνης του στρες.

Μετά τον τοκετό, οι μητέρες υπέβαλαν τα μωρά τους σε τακτικές οδοντιατρικές εξετάσεις σε ηλικία του 1, των 2, 4, 6, 12, 18 και 24 μηνών, ώστε οι ερευνητές να παρακολουθήσουν την εμφάνιση των νεογιλών δοντιών.

Η μελέτη διαπίστωσε ένα σαφές μοτίβο: Τα βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης της εγκυμοσύνης είχαν βγάλει περισσότερα δόντια μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Κατά μέσο όρο, τα μωρά των μητέρων με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κορτιζόλης είχαν 4 περισσότερα δόντια στους 6 μήνες ζωής. Σημειώνεται ότι όλα τα γεννήθηκαν σε πλήρη κύηση, ωστόσο η οδοντοφυΐα παρουσίαζε μεγάλες διαφορές: Μέχρι τους 12 μήνες, σχεδόν όλα τα μωρά είχαν από 1 έως 12 δόντια. Μέχρι τους 24 μήνες, το 1/4 είχε πλήρη οδοντοφυΐα με 20 δόντια.

Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και περισσότερες από 1 στις 3 μητέρες είχαν διαγνωστεί με άγχος ή κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτές οι διαγνώσεις δεν συσχετίζονταν με τα επίπεδα ορμονών ή το χρονοδιάγραμμα της οδοντοφυΐας. Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα ορμονών διέφεραν σημαντικά από τη μία γυναίκα στην άλλη.

Γιατί το άγχος μπορεί να επιταχύνει την οδοντοφυΐα;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου με τρόπους που επιταχύνουν την ανάπτυξη των δοντιών. Η κορτιζόλη μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση του ασβεστίου και της βιταμίνης D -και τα δύο κρίσιμα για τη διαμόρφωση των οστών και των δοντιών- και επηρεάζει τους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες, τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την οικοδόμηση και την αναδιαμόρφωση των οστών.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι μια επιπλέον απόδειξη ότι το προγεννητικό άγχος μπορεί να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση στα παιδιά», σημείωσε η δρ. Meng. Η πρόωρη οδοντοφυΐα, πρόσθεσε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι για διαταραχή της στοματικής ανάπτυξης ή ευρύτερα προβλήματα υγείας.

Άλλες ορμόνες έδειξαν επίσης επιδράσεις

Αν και η κορτιζόλη είχε την ισχυρότερη συσχέτιση με την πρόωρη οδοντοφυΐα, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ασθενέστερες, αλλά στατιστικά σημαντικές συνδέσεις μεταξύ της οδοντοφυΐας και αρκετών άλλων μητρικών ορμονών:

➤ Η οιστραδιόλη και η τεστοστερόνη συσχετίστηκαν με περισσότερα δόντια στους 12 μήνες.

➤ Η προγεστερόνη και η τεστοστερόνη συσχετίστηκαν με τον αριθμό των δοντιών στους 24 μήνες.

➤ Η τριιωδοθυρονίνη (T3), μια θυρεοειδική ορμόνη, συσχετίστηκε με τον αριθμό των δοντιών στους 18 και 24 μήνες.

Αυτές οι ορμόνες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου και το βάρος γέννησης, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη σύνδεσή τους με την οδοντική ανάπτυξη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr