Βρετανός φοιτητής πήγε για πεζοπορία κοντά στο κάστρο του Κόμη Δράκουλα και εξαφανίστηκε, το τελευταίο του τηλεφώνημα

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι times, ο 18χρονος Τζορτζ Σμιθ είχε πάει στα πυκνά δάση των βουνών Bucegi της Ρουμανίας και κατευθυνόταν προς το χωριό Μπράν, όπου βρίσκεται το κάστρο Μπραν, που συνδέεται ευρέως με τον μύθο του Κόμη Δράκουλα, όταν ξαφνικά χάθηκαν τα ίχνη του.

Στις 23 Νοεμβρίου ο φοιτητής κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας, λέγοντας ότι ήταν εξαντλημένος, υποθερμικός και δεν ήξερε που βρισκόταν.



Μετά το τηλεφώνημα ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες έως τώρα έχουν αποδειχθεί μάταιες.

Οι ομάδες διάσωσης πιστεύουν ότι ο έφηβος ξεκίνησε την πεζοπορία του από την πόλη Ποϊάνα Μπρασόβ και κατέληξε περίπου 16 με 24 χλμ. μακριά, στην κοιλάδα Τιγκανέστι, από όπου κάλεσε για βοήθεια. Σε αυτό το σημείο βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα.



Η Ποϊάνα Μπρασόβ και το Μπραν συνδέονται με δασικά μονοπάτια που ανηφορίζουν απότομα σε αλπικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν πέφτει η θερμοκρασία.



Ανάλογα με το πού ακριβώς βρισκόταν, ο Τζορτζ είχε να διανύσει ακόμα 19 έως 30 χλμ. για να φτάσει στο Κάστρο Μπραν.

Οι καιρικές συνθήκες και η έντονη χιονόπτωση στην περιοχή δυσκόλεψαν τις προσπάθειες εντοπισμού του εξαφανισμένου Σμιθ

Μετά από πολλές ημέρες αναζήτησης, οι διασώστες κατάφεραν να βρουν μόνο το σακίδιό του, στην περιοχή από όπου είχε καλέσει για βοήθεια.



Η μητέρα του Τζόρτζ περιέγραψε τον γιο της ως «έναν αθλητικό και δυνατό νεαρό», ο οποίος είναι γνωστό ότι ταξιδεύει πολύ με την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά είπε ότι αυτό το ταξίδι ήταν διαφορετικό.

Το Κάστρο Μπραν συνδέεται με τον μύθο του Κόμη Δράκουλα

«Έφυγε από το πανεπιστήμιο του στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή, χωρίς να μας το πει, για να πάει μόνος του για πεζοπορία», δήλωσε στην Times.



«Το τηλέφωνό του είχε σήμα για τελευταία φορά σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. Έκανε μια αγωνιώδη κλήση στο 112 [τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας] το βράδυ της Κυριακής», είπε η ανήσυχη μητέρα.



Οι καιρικές συνθήκες και η έντονη χιονόπτωση στην περιοχή δυσκόλεψαν τις προσπάθειες εντοπισμού του εξαφανισμένου Σμιθ. Οι διασώστες τονίζουν ότι σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν ψάξει, το βάθος του χιονιού συχνά ξεπερνάει τα 1,8 μέτρα.



Στις προσπάθειες εντοπισμού του νεαρού συμβάλλουν ένα ελικόπτερο Black Hawk, το οποίο έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένα μέρη των βουνών, σκύλοι ανίχνευσης και ένα drone με θερμική απεικόνιση.



Ο χειμώνας στα βουνά Bucegi είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, με ξαφνικές αλλαγές του καιρού, βαθύ χιόνι, παγωμένα μονοπάτια και ασταθή χιονοστρώματα που μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους πεζοπόρους.



Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται συνήθως από 0 έως 4 °C στα βουνά.

