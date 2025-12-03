Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Η συζήτηση σήμερα έγινε κεκλεισμένων των θυρών και στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, του νέου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Μάριου Παναγίδη και άλλων συνεργατών της Υπουργού.

Ο κ. Μυλωνάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας είπε ότι πάρα πολλές από τις αλλαγές που έγιναν ήταν ομόφωνες, αλλά οι περισσότερες ήταν κατά πλειοψηφία. Σημείωσε πως έπειτα από πολύωρες και σημαντικές διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατέληξαν σε κάποια αποτελέσματα.

«Η συζήτηση θα συνεχιστεί με διαβούλευση την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι το τυπικό κομμάτι των κανονισμών για να πάει στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, 14,15, 16 Δεκεμβρίου, θα αποφασίσει η Σύσκεψη Αρχηγών και η Πρόεδρος της Βουλής για να ψηφιστεί μαζί με τη φορολογική μεταρρύθμιση ή να καταψηφιστεί», σημείωσε.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στις δηλώσεις της είπε ότι έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο ήταν στην Επιτροπή για να δώσει διευκρινίσεις.

«Παρατηρούμε μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση από τους Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας στην πλειοψηφία τους και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Η έγνοια μας είναι να διατηρηθεί η βασική φιλοσοφία του σχεδίου και να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην Ολομέλεια και να υπερψηφιστεί ένα σχέδιο για το οποίο να είμαστε όλοι υπερήφανοι, χωρίς σοβαρές εκπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάζουν και την επιστημονικότητα, αλλά και τη λειτουργικότητα του σχεδίου. Ως Υπουργείο είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας. Από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και στους εκπαιδευτικούς της βάσης κυρίως, για να δούμε την όλη στήριξη, να δούμε την καθημερινότητα, να δούμε τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου», συμπλήρωσε.

Στόχος όλων, συνέχισε η Υπουργός, πρέπει να είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του δημόσιου σχολείου και όχι η ικανοποίηση αποσπασματικών αιτημάτων.

Ερωτηθείσα για το θέμα του Διευθυντή είπε ότι «είμαστε πολύ κοντά στη δική μας την πρόταση, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική πρόταση που θα πάει».

«Προς το παρόν δεν έχουμε την τελική εικόνα για την Ολομέλεια. Παρόλα αυτά, όπως είπα, τηρήθηκε μια υπεύθυνη στάση σε όλα τα σημεία», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν κατατέθηκαν τροπολογίες από πλευράς Βουλευτών, η Υπουργός απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της πρότασης».

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα των Βουλευτών και μόνο. Πάμε με μίαν όσο το δυνατόν συμφωνημένη πρόταση στην Ολομέλεια. Θεωρώ πως οι Βουλευτές θέλουν να κάνουν ακόμα μία συνεδρίαση, οπότε θα είμαστε και εκεί παρόντες όλοι και παρούσες για να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η επιστημονικότητα της τελικής πρότασης», σημείωσε.

Σε παρατήρηση αν όπως εξελίχθηκε η συζήτηση την ικανοποιεί το αποτέλεσμα, η Υπουργός είπε ότι σε γενικές γραμμές την ικανοποιεί.

«Είχαμε μικρές διαφωνίες, αλλά, επαναλαμβάνω, δεν επηρεάζουν τη βασική φιλοσοφία μέχρι στιγμής του σχεδίου μας. Θα είμαστε εκεί μέχρι τέλους για να διασφαλίσουμε ότι εμείς θέλουμε ένα σχέδιο για το οποίο πραγματικά να είμαστε περήφανοι, να μπορεί να φέρει αλλαγές στην εκπαίδευση, να μην είναι μόνο κάτι τυπικό, αλλά να είναι ουσιαστικό. Σημασία για μας έχει ότι αυτό που ακούμε για ασάφεια, αυτό που ακούμε για μη ύπαρξη κριτηρίων, κλπ, δεν ισχύει, διότι από την αρχή, από τον Μάη, είχαμε προτείνει και σχέδια υπηρεσίας και προτεινόμενα είχαμε δώσει κριτήρια και βαρύτητες τα οποία θα συμφωνηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αυτό παραμένει», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το κόστος για το σχέδιο είναι γύρω στα δωδεκάμισι εκατομμύρια.

«Το μεγάλο μέρος του κόστους αφορά στις νέες θέσεις επιθεωρητών για να μπορεί να λειτουργήσει και ένα μικρότερο στις θέσεις του ανώτερου εκπαιδευτικού και κάποιες άλλες διευκολύνσεις που δίνονται στους ρόλους που αναλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι είμαστε εδώ μετά την ψήφιση και την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου πλαισίου, να δούμε οποιαδήποτε άλλα ζητήματα υπάρχουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ανέφερε στις δηλώσεις του πως αρκετές από τις αλλαγές που έγιναν ήταν ομόφωνες και οι περισσότερες ήταν κατά πλειοψηφία.

Είπε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί με διαβούλευση την ερχόμενη Τετάρτη και το νομοσχέδιο θα πάει στην Ολομέλεια στα μέσα Δεκεμβρίου (14 ή 15 ή 16 του μήνα) και πως την ημερομηνία θα αποφασίσει η Σύσκεψη Αρχηγών και η Πρόεδρος της Βουλής "για να ψηφιστεί μαζί με τη φορολογική μεταρρύθμιση ή να καταψηφιστεί».

Ο κ. Μυλωνάς απηύθυνε έκκληση σε όλες τις πλευρές να μελετήσουν το τελικό κείμενο. Είπε, παράλληλα, ότι η συμμετοχή του Διευθυντή στη αριθμητική βαθμολογία είναι στο 15% και στο 85% των επιθεωρητών.

«Έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικλίδες για τη συμμετοχή και σε αυτή την αξιολόγηση του Βοηθού Διευθυντή ή Διευθυντή Α΄, ούτως ώστε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα θέλει να υποβάλει ένσταση. Εμείς θεωρήσαμε κατά πλειοψηφία, ότι είναι αδιανόητο ο άνθρωπος ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι με τους εκπαιδευτικούς, σε συνεχή επαφή εντός των σχολικών μονάδων και εκτός των σχολικών μονάδων, να μην έχει τη δυνατότητα σε μία συλλογική δράση και ομάδα με τους εκπαιδευτικούς του, τον διδασκαλικό ή καθηγητικό Σύλλογο, να μην μπορεί να έχει λόγο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Είναι και κίνητρο, είναι και αφορμή μαζί με τους Βοηθούς Διευθυντές να συνεργαστούν», σημείωσε.

Άλλωστε, είπε ο κ. Μυλωνας, "το 15% είναι πολύ χαμηλό ποσοστό και επίσης η εφαρμογή του νομοσχεδίου, των κανονισμών, για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει το 2028, το 2029".

Είπε πως ο ίδιος έλαβε "απειλές και εκβιασμούς" για να προσθέσει πως "η συνείδησή μου σε ατομικό επίπεδο μόνο με απειλεί και με εκβιάζει". Σημείωσε πως έπειτα από 50 χρόνια κατάφερε η Βουλή να πετύχει ένα νομοσχέδιο, "το οποίο θεωρούμε αρκετά καλό δίκαιο και σημαντικό. Όμως πιστεύω ότι είναι κρίμα και άδικο η Βουλή, αυτός ο ανεξάρτητος θεσμός, οι Βουλευτές και τα κόμματα, διότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πάρουν αποφάσεις σε λίγες μέρες , να ανεχθούν οποιοδήποτε εκβιασμό ή απειλή», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι "με τις αλλαγές, τις τροπολογίες που επιφέραμε, καλύψαμε κενά, ασάφειες, τα οποία λέγαμε ότι υπήρχαν στο εν λόγω νομοσχέδιο, στους κανονισμούς από την ημέρα της κατάθεσης».

«Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, από την πρώτη στιγμή δείξαμε την απαραίτητη υπεύθυνη και θεσμική μεταρρυθμιστική στάση για να έχουμε ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης, αφού το παλιό έχει κλείσει τον κύκλο του. Εδώ και 50 χρόνια πλέον όλοι λέμε για την ανάγκη για νέο σχέδιο αξιολόγησης. Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος εντός των 3 αυτών χρόνων για τις όποιες αλλαγές και τις όποιες τυχών τροποποιήσεις μέσα από το θεσμικό διάλογο που έχουμε συμπεριλάβει στο εν λόγω νομοσχέδιο, ούτως ώστε να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο το νέο σχέδιο αξιολόγησης. Είμαστε εδώ για τις όποιες συζητήσεις και τις οποίες ενημερώσεις κρίνονται απαραίτητες προς τους εμπλεκομένους», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι "έχουμε μετρήσει περίπου 16, κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα, τα οποία παραπέμπονται σε Επιτροπές. Δηλαδή ψηφίζουμε σήμερα κάτι, αλλά η ουσία αυτού θα αποφασιστεί στο μέλλον. Να πω κι εδώ ένα κλασσικό παράδειγμα: γίνεται πολλή συζήτηση ποιος θα αξιολογεί. Ωστόσο, το πώς θα αξιολογεί και με ποια κριτήρια, ουδείς το ξέρει», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι εντόπισαν και σήμερα στους κανονισμούς πάρα πολλά κενά, αντιφάσεις και αντικρουόμενες πρόνοιες.

«Η κατ’ άρθρο συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, εκ των οποίων κάποιες σημαντικές και κάποιες δευτερευούσης σημασίας, όμως πολύ φοβόμαστε ότι η έγκριση αυτών των κανονισμών μόνο αναταραχή θα δημιουργήσει. Αμφιβάλλω πολύ εάν τα επόμενα χρόνια μπορέσει να εφαρμοστεί οτιδήποτε από αυτές τις πρόνοιες», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα είναι εναντίον, είπε ότι θα συζητήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα αποφασίσουν.

Ο Κοινοβουευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ- Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης , σε δηλώσεις του είπε ότι η Επιτροπή Παιδείας έχει την αποφασιστικότητα και το θάρρος να τελειώσει τη συζήτηση «και να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής».

«Καλύψαμε αρκετά άρθρα και εισάγουμε τις εξής σημαντικές καινοτομίες", ανέφερε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων πως ο θεσμός του ανώτερου εκπαιδευτικού είναι πολύ χρήσιμος για να μπορεί ο ανώτερος εκπαιδευτικός με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητές του να μπορεί να καθοδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε σχέση με τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στους παλιούς εκπαιδευτικούς.

Η τροπολογία που καταθέσαμε αναφορικά με αυτό το θέμα είναι να "αξιοποιείται για μια δωδεκαετία ο ανώτερος εκπαιδευτικός για τους σκοπούς που έχω αναφέρει προηγουμένως και έχει γίνει αποδεκτό από την Υπουργό Παιδείας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, είπε ο κ. Τρυφωνίδης, εισαγάγαν για σκοπούς συναινετικούς την αριθμητική αξιολόγηση από το Διευθυντή του σχολείου στο ποσοστό του 15% και το υπόλοιπο 85% από τον επιθεωρητή.

Ανέφερε ακόμη πως "λάβαμε υπόψη και απόψεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, τους Συνδέσμους Διευθυντών και Επιθεωρητών, μετά το διήμερο επαφών που είχαμε μαζί τους ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, παίρνοντας την ευθύνη για να έχουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, πιο διαφανές, πιο αξιοκρατικό πάντα και προς όφελος των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως και των παιδιών».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι ο ανώτερος εκπαιδευτικός, ο λεγόμενος μέντορας, που θα επιλέγεται με συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης του σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο θα το δουν όταν θα το φέρει τον επόμενο χρόνο η Υπουργός, θα έχει την ικανότητα και τη δεξιότητα να καθοδηγεί και να νουθετεί τους νέους εκπαιδευτικούς αλλά και εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν χρόνια και έχουν αδυναμίες.

