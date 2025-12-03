Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑδιανόητη τραγωδία στη Γαλλία: Τρεις νεαροί πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο και έπεσε ανάποδα σε πισίνα
ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητη τραγωδία στη Γαλλία: Τρεις νεαροί πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο και έπεσε ανάποδα σε πισίνα

 03.12.2025 - 17:53
Αδιανόητη τραγωδία στη Γαλλία: Τρεις νεαροί πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο και έπεσε ανάποδα σε πισίνα

Τρεις έφηβοι στη νότια Γαλλία βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο, έσπασε έναν τοίχο και έπεσε σε πισίνα στην αυλή μιας κατοικίας.

Καθώς το όχημα είχε παρόμοιο μέγεθος με την πισίνα οι έφηβοι, ηλικίας 14, 15 και 19 ετών, δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και πνίγηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με έντονη βροχόπτωση, αναφέρει το BBC.

 

«Είναι πραγματικά το αποκορύφωμα του τρόμου», δήλωσε ο εισαγγελέας και εξήγησε ότι «δεν ήταν η σύγκρουση του ατυχήματος που τους σκότωσε.  Βρέθηκαν ανάποδα σε παγωμένο νερό, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω. Δεν είχαν καμία ελπίδα».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 14χρονος ήταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο AFP ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μιας «απίστευτης σειράς περιστάσεων». Το αυτοκίνητο έσπασε έναν χαμηλό τοίχο κήπου, αναποδογύρισε και κατέληξε στην πισίνα που είχε βάθος μόλις 1,5 μέτρο.

Πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να δοθεί ο συναγερμός και να κληθούν οι πυροσβέστες για να αδειάσουν την πισίνα και να απομακρύνουν το όχημα.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, το «αέριο του γέλιου». Η ουσία χρησιμοποιείται για ευφορικούς σκοπούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει αίσθημα χαλάρωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Θλίψη στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Δρ. Κρίτων Ερωτοκρίτου - Δείτε φωτογραφία
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

 03.12.2025 - 17:41
Επόμενο άρθρο

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

 03.12.2025 - 18:03
Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τη θέσπιση νέου Συστήματος Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών, με τον Πρόεδρό της, Παύλο Μυλωνά, να αναφέρει πως αυτό θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στα μέσα Δεκεμρίου .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  03.12.2025 - 18:03
Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

  •  03.12.2025 - 14:31
Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

  •  03.12.2025 - 12:32
Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

  •  03.12.2025 - 17:41
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

  •  03.12.2025 - 16:43
VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

  •  03.12.2025 - 15:35
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  03.12.2025 - 15:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα