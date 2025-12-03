Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου
ΕΛΛΑΔΑ

«Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

 03.12.2025 - 16:33
«Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Σε δραματικούς τόνους εξελίχθηκε η απολογία του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο. Η υπερασπιστική γραμμή του καταδικασμένου για τη δολοφονία επικεντρώθηκε στα «κενά μνήμης» και την ψυχική αποδιοργάνωση που βρισκόταν λίγο πριν την γυναικοκτονία.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε αναλυτικά την εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων τις ημέρες πριν τη δολοφονία, λέγοντας ότι τους παρακολουθούσε drone και ότι ένιωθε ότι «έβραζε μέσα του». Ωστόσο, η μνήμη του παρουσιάζει κενό ακριβώς στα σημεία-κλειδιά.

Όταν το αυτοκίνητο «βγήκε από την πορεία του», ο ίδιος δήλωσε: «Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι» τον λόγο της στραβοτιμονιάς. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η μνήμη του επανέρχεται: θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει «βοήθεια» και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμάται πώς κατέληξε στη θάλασσα η Γαρυφαλλιά.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα τι πιστεύετε ότι τελικά έγινε, έπεσε μόνη της από τον γκρεμό η κοπέλα; ο ίδιος απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την αρχική του ομολογία («θύμωσα και τη σκότωσα»), υποστηρίζοντας ότι δόθηκε υπό πίεση και σε κατάσταση που «ό,τι και να του έλεγαν, θα έλεγε ναι», χαρακτηρίζοντάς την ως «ομολογία ενός ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος θυμάται με ακρίβεια τα γεγονότα πριν και μετά αλλά όχι τη δολοφονία. Ο κατηγορούμενος επέμεινε: «Δεν μπορώ να το επαναφέρω» εκφράζοντας τύψεις και πόνο για την απώλεια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
ΤΖΟΚΕΡ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ το ποσό της επόμενης κλήρωσης – Κάποιος έβαλε στην τσέπη του 100 χιλιάδες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 64 ετών η Κυριακή Παπακυριακού – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO-Τρόμος για γυναίκα: Κάμερα κατέγραψε τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε όταν είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της

 03.12.2025 - 16:02
Επόμενο άρθρο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

 03.12.2025 - 16:43
Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί η πρόταση νόμου για περιορισμό των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

  •  03.12.2025 - 14:31
Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο

  •  03.12.2025 - 12:32
Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό: Αναμένουμε να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του

Αρχιεπίσκοπος για Τυχικό: Αναμένουμε να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του

  •  03.12.2025 - 14:28
Στο κελί οι δύο Βρετανίδες που μετέφεραν παράνομα καπνικά προϊόντα στις αποσκευές τους - Δείτε φωτογραφίες

Στο κελί οι δύο Βρετανίδες που μετέφεραν παράνομα καπνικά προϊόντα στις αποσκευές τους - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.12.2025 - 15:12
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

  •  03.12.2025 - 16:43
VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

  •  03.12.2025 - 15:35
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  03.12.2025 - 15:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα