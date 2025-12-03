Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από καπνό μέχρι… πολυτελές ρολόι – Με γεμάτες βαλίτσες από αδήλωτα προϊόντα πιάστηκαν πέντε επιβάτες – Δείτε φωτογραφίες

 03.12.2025 - 15:11
Κατασχέσεις μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων και αδήλωτων πολυτελών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στις 30/11/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 5 επιβάτες με Λετονική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές των 5 επιβατών εντοπίστηκαν 89, 87, 89, 98 και 98 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία αντίστοιχα (συνολικά 461 κούτες τσιγάρων).

Οι επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διατάγματα 4ημερης κράτησης τους.

Την 1/12/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την διάρκεια των συνήθων ελέγχων επιβατών που διέρχονται από την πράσινη δίοδο (τίποτα προς δήλωση) εντόπισαν στις αποσκευές 57χρονου επιβάτη με Κυπριακή υπηκοότητα, που αφίχθηκε από την Ελβετία, ένα πολυτελές ρολόι και ένα αξεσουάρ ένδυσης συνολικής αξίας άνω των €105,000, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Στον επιβάτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €3,901 για την παράλειψη δήλωσης, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €19,012.84.

