Πέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα, την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 14:00,

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία και για το Ίδρυμα Ηλικιωμένων «Αγίου Θεράπων» Λυθροδόντα.