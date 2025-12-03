Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 03.12.2025 - 18:52
Πέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου της Μαρούλλας Νίκου Χειλίδη από τον Λυθροδόντα που «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι στις 2 Δεκεμβρίου σε ηλικία 78 ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θλίψη στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Δρ. Κρίτων Ερωτοκρίτου - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στον Λυθροδόντα, την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 14:00,

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θλίψη για πρώην Κύπριο βουλευτή: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - Δείτε φωτογραφία

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την εκκλησία και για το Ίδρυμα Ηλικιωμένων «Αγίου Θεράπων» Λυθροδόντα.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίσιο τέλος: Αποχώρησε ήρεμη από την οικία η γυναίκα που απειλούσε να βλάψει τον εαυτό της - Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Θλίψη στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Δρ. Κρίτων Ερωτοκρίτου - Δείτε φωτογραφία
Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα
Μονή Κύκκου: Δεν υπάρχει «θαυματουργική θεραπεία αρθρώσεων» – Προσοχή στις απάτες
Χριστιάνα Αριστοτέλους: Έκανε πρωινή γυμναστική παρέα με την Άννα Βίσση - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πειραιάς:16χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά πεζή

 03.12.2025 - 18:35
Επόμενο άρθρο

Ειδικός σε ταξίδια αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια πτήση

 03.12.2025 - 19:09
Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Ιδιαίτερα αισθητός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

  •  03.12.2025 - 20:34
Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  03.12.2025 - 18:03
Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

Επ. Θεσμών: Μόνο για πέντε χρόνια το υπηρεσιακό όχημα σε πρώην Προέδρους - Κράτησαν το επίδομα για γραμματέα

  •  03.12.2025 - 14:31
Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

  •  03.12.2025 - 17:41
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

Ακόμη μια σύλληψη για τα επεισόδια στο σωματείο του Απόλλωνα - Χειροπέδες σε 22χρονο

  •  03.12.2025 - 16:43
VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

VIDEO: Όσα αλλάζουν στο νέο σχέδιο ηλεκτροκίνησης - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι - Πότε ανοίγει η πύλη

  •  03.12.2025 - 15:35
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  03.12.2025 - 15:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα