Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Η πρόοδος στις συζητήσεις περί του νέου νομοσχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στη Βουλή, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, περιβαλλοντικά ζητήματα και οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Δεν πάω σε 5+1 χωρίς πρόοδο» αναφέρεται στο κύριό της θέμα στις προϋποθέσεις που θέτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για πρόοδο σε συγκεκριμένα ζητήματα προκειμένου να προσέλθει στη διευρυμένη διάσκεψη 5+1. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Βουλής για τον ρόλο του διευθυντή στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αλλού γράφει για άκαρπες συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ Αμερικανών απεσταλμένων και Πούτιν για την Ουκρανία.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Ελληνοκύπρια γεννηθείσα στο… Iskele» και γράφει για χρήση παράνομου τουρκικού τοπωνυμίου σε ελληνική ταυτότητα γυναίκας κυπριακής καταγωγής που γεννήθηκε στο Τρίκωμο. Αλλού γράφει για μείωση του ποσοστού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή στην τελευταία τροποποίηση του σχετικού νομοσχεδίου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ελεύθερη αφέθη προσωρινά η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, έπειτα από τη σύλληψή της με κατηγορίες διαφθοράς σε δημόσιες συμβάσεις.

«Προς ψήφιση η αξιολόγηση» είναι ο τίτλος του κύριου θέματος του «Φιλελεύθερου», ο οποίος γράφει ότι η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής κατέληξε σε συγκλίσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2028-2029. Σε άλλο θέμα γράφει ότι αρχίζουν σήμερα τα έργα για διάνοιξη τρίτης λωρίδας στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Αλλού γράφει ότι η συμφωνία για οριοθέτηση των ΑΟΖ με τον Λίβανο θα οδηγηθεί προς επικύρωση στη Βουλή.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Κοινή δράση Ε/κ και Τ/κ για το περιβάλλον» γράφει για επαφές μεταξύ ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων σχετικά με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε αναξιοκρατία και προσβολές που αντιμετωπίζουν οι επιμελητές στα σχολεία. Αλλού γράφει για τις εν εξελίξει συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ σχετικά με την εξεύρεση συμβιβασμών και λύση στο Ουκρανικό.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Λειψυδρία: Το 2025 χειρότερο έτος από το 1901» και γράφει ότι η παρατεταμένη ξηρασία αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Κύπρου. Αλλού γράφει για αίσιο τέλος σε τρίωρη επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό για έξωση 65χρονης. Επίσης αναφέρεται σε ανησυχίες επιχειρήσεων για πρόνοια στα κυβερνητικά νομοσχέδια που προβλέπει τη σφράγιση των υποστατικών των επιχειρήσεων λόγω μη συμμόρφωσης των με φορολογικές υποχρεώσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ