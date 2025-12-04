Νέος παγκόσμιος συναγερμός λόγω θανατηφόρου ιού: Πρέπει να ανησυχούμε στην Κύπρο; - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης, εμφανίζεται καθησυχαστικός όσον αφορά την Κύπρο.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην Κύπρο»

«Δεν υπάρχει ανησυχία στην Κύπρο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί τόσο ο Marburg όσο και ο ιός Έμπολα, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, περιορίζονται στην Αφρική. Εκτός και μολυνθεί κάποιος, ταξιδέψει και μεταφέρει τον ιό εκτός της χώρας, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, δεν πρέπει να ανησυχούμε», τονίζει ο Δρ. Καραγιάννης.

Τι είναι ο ιός Marburg

Ο ιός Marburg, «συγγενής» του Έμπολα, ανήκει στα πιο επικίνδυνα παθογόνα στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1967 σε Μάρμπουργκ, Φρανκφούρτη και Βελιγράδι. Η αρχική μετάδοση συνδέθηκε με αφρικανικούς πιθήκους που είχαν εισαχθεί από την Ουγκάντα. Έκτοτε, ο ιός έχει εντοπιστεί σε διάφορα ζώα, ενώ στους ανθρώπους σχετίζεται συχνά με παραμονή σε σπηλιές και ορυχεία όπου ζουν νυχτερίδες.

Πώς μεταδίδεται

Η λοίμωξη εξαπλώνεται μέσω άμεσης επαφής με:

- Σωματικά υγρά όπως αίμα ή σάλιο

- Μολυσμένες επιφάνειες Ζώα που έχουν μολυνθεί, όπως πίθηκοι

- Ακόμη και μετά την ανάρρωση, το αίμα ή το σπέρμα ενός ατόμου μπορεί να παραμείνει μολυσματικό για μήνες.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο Marburg συχνά ξεκινά με:

- Πολύ υψηλό πυρετό

- Έντονο πονοκέφαλο

- Μυϊκούς πόνους

- Διάρροια, ναυτία και εμετούς

Σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσεται σε σοβαρή αιμορραγία. Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν 8–9 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, λόγω ακραίας απώλειας αίματος και σοκ. Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 25% έως 80%, ενώ ο ΠΟΥ αναφέρει ότι τα πιο επιθετικά στελέχη έχουν φτάσει έως και το 88%.

Υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο;

Προς το παρόν δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Οι επιστήμονες ωστόσο εργάζονται πάνω σε φάρμακα και ανοσοθεραπείες.

Η αντιμετώπιση βασίζεται σε υποστηρικτική θεραπεία, όπως:

- Ενυδάτωση με ορό

- Μεταγγίσεις αίματος

- Διαχείριση των συμπτωμάτων

Αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.