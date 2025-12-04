Η ΔΗΠΑ σε φάση ανασύνταξης: Η αυτόνομη κάθοδος, η επιστολή Μιχάλη Γιακουμή και το «παράθυρο ευκαιρίας» για τον κεντρώο χώρο

Σε μία από τις πιο πυκνές πολιτικά συνεδρίες των τελευταίων μηνών, το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ συνεδρίασε την Τετάρτη, στον απόηχο της πολυσυζητημένης συνέντευξης του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΔΗΠΑ.

Η δημόσια αυτή αναφορά πυροδότησε συζητήσεις και δημιούργησε έντονη κινητικότητα, με αποτέλεσμα η χθεσινή συνεδρίαση να αποκτήσει χαρακτήρα «αποσυμπίεσης» και παράλληλα επανατοποθέτησης της Παράταξης στο πολιτικό σκηνικό.

Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου: «Προχωρούμε αυτόνομα»

Η ΔΗΠΑ φαίνεται πως ήθελε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: Ο εκλογικός της σχεδιασμός παραμένει σε τροχιά αυτόνομης καθόδου.

Η συζήτηση, σύμφωνα με κομματικές πηγές, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σοβαρότητας και συνεννόησης, με την ηγεσία να ενημερώνει για τις διαδικασίες κατάρτισης του ψηφοδελτίου το οποίο αναμένεται πριν το τέλος του χρόνου.

Η απόφαση για επαναβεβαίωση της αυτονομίας δεν ήταν τυπική. Ήταν η πολιτική απάντηση σε ένα περιβάλλον όπου, έπειτα από τις δηλώσεις Παπαδόπουλου, η ΔΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης περί συνεργασιών. Το Πολιτικό Γραφείο θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Παράταξη δεν επιθυμεί να προκαταλάβει ή να παρασυρθεί σε δημόσιες συζητήσεις, που δεν έχει η ίδια δρομολογήσει.

Η τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΗΚΟ περί πιθανής συνεργασίας με τη ΔΗΠΑ δημιούργησε –σύμφωνα με στελέχη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία– «θόρυβο που έπρεπε να διευκρινιστεί».

Πέρα από το ουσιαστικό περιεχόμενο της συνέντευξης, αυτό που ενόχλησε, ήταν το γεγονός ότι το ζήτημα τέθηκε δημόσια χωρίς προηγούμενη επικοινωνία σε εσωτερικό επίπεδο της ΔΗΠΑ.

Η επιστολή Γιακουμή: Κεντρικό θέμα πολιτικό γραφείο και μήνυμα προς τα μέσα

Εάν η συζήτηση γύρω από τις συνεργασίες αποτέλεσε το εξωτερικό πλαίσιο, η επιστολή του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή που σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε προς το Πολιτικό Γραφείο αποτέλεσε το εσωτερικό επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γιακουμή εξέφρασε στην επιστολή του έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι η κοινωνία ενημερώθηκε για την πρόταση του ΔΗΚΟ πριν ενημερωθούν τα στελέχη και οι θεσμικές δομές της Παράταξης.

Σημείωσε ότι αυτό δεν συνάδει με τη θεσμική σοβαρότητα που οφείλει να επιδεικνύει η ΔΗΠΑ, ειδικά σε μια περίοδο που προβάλλει ως δύναμη υπευθυνότητας στο Κέντρο.

Πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της επιστολής αναφέρουν ότι ο βουλευτής υπογράμμισε πως το μήνυμα που βγήκε προς τα έξω ήταν πως η ΔΗΠΑ “δεν θέλει συνεργασία”, κάτι που –όπως τόνισε– μπορεί να απομακρύνει τμήμα της κοινωνίας που ζητά ενότητα, σοβαρότητα και καθαρό πολιτικό λόγο. Στην επιστολή του, ο βουλευτής αναφέρει πως η συγκυρία που δημιουργήθηκε από τη συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου, αποτελεί ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας για τον κεντρώο χώρο.

Η παρέμβαση του κ. Γιακουμή, σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρία, δεν αντιμετωπίστηκε ως πράξη αμφισβήτησης, αλλά ως υπόμνηση ότι η εικόνα προς τα έξω ,έχει βαρύνουσα σημασία και πρέπει να διαχειρίζεται με προσοχή.

Τι σηματοδοτεί η επόμενη μέρα για τη ΔΗΠΑ

Η επερχόμενη συνεδρίαση πριν τις 20 Δεκεμβρίου θα είναι καθοριστική, καθώς θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη στρατηγική, στις θεματικές ενότητες και στις προτάσεις που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του προεκλογικού αφηγήματος.

Η ΔΗΠΑ, καλείται να διαμορφώσει ένα συνεκτικό πολιτικό πρόγραμμα, να ενισχύσει την εσωτερική της συνοχή και να αφήσει πίσω της τις σκιές των τελευταίων ημερών.

Το κόμμα του Μάριου Καρογιάν, επιχειρεί να κινηθεί με σταθερότητα σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον χώρο του Κέντρου. Η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου προσπάθησε να κλείσει τα μέτωπα, να επαναφέρει την εστίαση και να διαμορφώσει ένα καθαρό μήνυμα αυτονομίας.

Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν η ΔΗΠΑ θα καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει την αυτονομία της, ή αν οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την πορεία της.