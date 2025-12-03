Βουλευτικές 2026: Επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο η ΔΗΠΑ

Η συζήτηση διεξήχθη σε δημιουργικό κλίμα, με έμφαση στη συνεννόηση και στη συλλογική ευθύνη. Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου αντάλλαξαν απόψεις με νηφαλιότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του κόμματος για μια σοβαρή, μεθοδική και ενωτική πορεία προς τις εκλογές.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις προετοιμασίες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πριν το τέλος του χρόνου. Το Πολιτικό Γραφείο αξιολόγησε θετικά όσα έγιναν μέχρι σήμερα και εξέφρασε την αισιοδοξία πως οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε όπως η επόμενη συνεδρία θα διεξαχθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, στην οποία θα κατατεθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις και θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Στη νέα συνεδρία, η οποία θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη στρατηγική, στις θεματικές ενότητες και τις πολιτικές προτάσεις που θα θέσουμε ενώπιον των πολιτών εν όψει των εκλογών, θα συμμετέχουν βουλευτές, αξιωματούχοι και ειδικοί τεχνοκράτες.

Τέλος, σε σχέση με την δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το Πολιτικό Γραφείο αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Παράταξης και αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις και προβληματισμοί, επανέλαβε την συνεδριακή απόφαση για αυτόνομη κάθοδο.