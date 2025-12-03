Σοβαρό άσθμα: Μηνιαία αγωγή υπόσχεται να απαλλάξει τους ασθενείς από την καθημερινή λήψη φαρμάκων

Το άσθμα αφορά περισσότερους από 260 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο βήχας, ο συριγμός, η δύσπνοια και το σφίξιμο στο στήθος. Έως και το 10% των ασθματικών πάσχει από σοβαρή μορφή της νόσου και, στις πιο ακραίες περιπτώσεις, το άσθμα μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Για τους περισσότερους, η νόσος ελέγχεται με εισπνεόμενα φάρμακα, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρή μορφή άσθματος αναγκάζονται συχνά να λαμβάνουν κορτιζόνη σε καθημερινή βάση. Η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, όμως, συνδέεται με σοβαρές παρενέργειες, όπως οστεοπόρωση, διαβήτη και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων.

Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι συμμετέχοντες που έλαβαν ενέσεις τεζεπελουμάμπης κάθε τέσσερις εβδομάδες μπόρεσαν να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν πλήρως τη λήψη στεροειδών χωρίς ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Η τεζεπελουμάμπη δρα μπλοκάροντας μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με τη φλεγμονή στους αεραγωγούς, μειώνοντας έτσι τις κρίσεις άσθματος.

Η μελέτη

Στην κλινική δοκιμή με επικεφαλής το King’s College London, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Respiratory Medicine, συμμετείχαν σχεδόν 300 ενήλικες με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, οι οποίοι λάμβαναν καθημερινά 5 έως 40 mg στεροειδών σε μορφή δισκίων. Οι ασθενείς, προερχόμενοι από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, το Μεξικό και η Ισπανία, έλαβαν τεζεπελουμάμπη σε μηνιαία βάση.

Μετά από ένα χρόνο θεραπείας, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι:

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είχαν διακόψει πλήρως τη λήψη στεροειδών χωρίς να επιδεινωθεί το άσθμα.

χωρίς να επιδεινωθεί το άσθμα. Σχεδόν το 90% είχε μειώσει τη δόση των στεροειδών σε χαμηλά επίπεδα.

σε χαμηλά επίπεδα. Το ένα τρίτο των ασθενών είχε σταματήσει τα στεροειδή ήδη μετά από έξι μήνες.

ήδη μετά από έξι μήνες. Τα δύο τρίτα των ασθενών δεν παρουσίασαν καμία κρίση άσθματος.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν στο χειμερινό συνέδριο της Βρετανικής Θωρακολογικής Εταιρείας, έδειξαν επίσης ότι η τεζεπελουμάμπη βελτίωσε σημαντικά τα συμπτώματα του άσθματος, τη λειτουργία των πνευμόνων και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής David Jackson από το King’s College London, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία φαίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη για ασθενείς που υποφέρουν ταυτόχρονα από αλλεργίες και χρόνια ρινοκολπίτιδα: «Η τεζεπελουμάμπη καταστέλλει τα αλλεργικά συμπτώματα και βελτιώνει τη χρόνια φλεγμονή των ιγμορείων, κάτι που κάνει τα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για όσους έχουν σοβαρό άσθμα τόσο στην ανώτερη όσο και στην κατώτερη αναπνευστική οδό».

Την ίδια στιγμή, ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία της συνέχισης της έρευνας, παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης στον τομέα των πνευμονικών παθήσεων. Όπως ανέφεραν, μελέτες σαν αυτή αποδεικνύουν ότι η επιστημονική πρόοδος μπορεί να προσφέρει θεραπείες με πραγματικό όφελος για τη ζωή των ασθενών.

Συμπέρασμα

Τα ευρήματα της μελέτης δημιουργούν αισιοδοξία για μια νέα εποχή στη θεραπεία του σοβαρού άσθματος. Η προοπτική μιας μηνιαίας ένεσης που μπορεί να περιορίσει ή και να αντικαταστήσει την καθημερινή λήψη κορτιζόνης, δεν σημαίνει μόνο λιγότερες παρενέργειες, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής για χιλιάδες ασθενείς.

Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και σε ευρύτερο επίπεδο, η τεζεπελουμάμπη ενδέχεται να αποτελέσει ένα ισχυρό «όπλο» στη φαρέτρα της σύγχρονης πνευμονολογίας, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση σε όσους μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες θεραπείες.

