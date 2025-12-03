Ecommbx
Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 03.12.2025 - 20:50
Καθ΄οδόν προς το Κίεβο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφτασε στην Πολωνία το απόγευμα και επιβιβάστηκε σε τραίνο στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας για μια περίπου 10ωρη διαδρομή προς το Κίεβο. Αναμένεται να αφιχθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα το πρωί της Πέμπτης.

Στο Κίεβο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, θα συζητηθούν οι ευρω-ουκρανικές σχέσεις, η πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας και η συμβολή της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας.

Κατά τη συνάντηση, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θέση συμβατή με τη δική μας ιστορική εμπειρία και τις σταθερές μας αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση».

Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, θα αποτίσει φόρο τιμής στους Ουκρανούς που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους, με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο «Τοίχος των Ηρώων», θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Ρούσλαν Στέφαντσουκ, θα επισκεφθεί το Ειδικό Κέντρο αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίζονται μετά από απαγωγή και αιχμαλωσία στις κατεχόμενες περιοχές, όπως και τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

