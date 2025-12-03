Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατασχέθηκαν εκατοντάδες απομιμήσεις γνωστής βότκας - Δείτε φωτογραφίες

 03.12.2025 - 20:59
03.12.2025 - 20:59

Στις 3/12/2025 μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε 4 υποστατικά στην επαρχία Λευκωσίας, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών (βότκας), τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ήταν απομιμήσεις) γνωστής επωνυμίας.

Συγκεκριμένα κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 434 φιάλες του 1 λίτρου η κάθε μία και 568 φιάλες των 0,70cl η κάθε μία. Η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) oι απομιμήσεις τροφίμων και ποτών βρίσκονται μεταξύ των πλέον κατασχεθέντων προϊόντων στα σύνορα της Ε.Ε. Αυτά τα εμπορεύματα περιέχουν επικίνδυνες και τοξικές ουσίες που θέτουν την ανθρώπινη υγεία σε σοβαρό κίνδυνο γι αυτό και οι αρχές επιβολής του νόμου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την απόσυρση των προϊόντων αυτών από την αγορά.

Με την ευκαιρία αυτής της κατάσχεσης το Τμήμα Τελωνείων υπενθυμίζει στο κοινό τα πιο κάτω μέτρα αυτοπροστασίας:

• Οι αγορές τροφίμων και ποτών θα πρέπει να γίνονται από επίσημους μεταπωλητές και γνωστά κανάλια διανομής

• Να ελέγχει τις ετικέτες και την προέλευση των προϊόντων

• Να αναζητεί λογότυπα πιστοποίησης όπως ετικέτες γεωγραφικής προέλευσης ΕΕ

• Εξέταση των συσκευασιών για εντοπισμό ελαττωμάτων ή ορθογραφικών λαθών

• Αναφορά στις αρμόδιες αρχές προϊόντων με αλλοιωμένη συσκευασία ή γεύση (Τηλ. επικοινωνίας του αρμόδιου Τομέα Αρχιτελωνείου – 22601858)

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

