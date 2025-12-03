Κεντρικές: Η έμπειρη λειτουργός στην καυτή καρέκλα και η ταραχώδης πορεία - Μέχρι το καλοκαίρι νέος Διευθυντής

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 03.12.2025 - 21:25
Μετά την παραδοχή ότι η επιλογή διευθυντών για τις Κεντρικές από την Αστυνομία απέτυχε παταγωδώς, το υπουργείο Δικαιοσύνης άλλαξε τακτική, τοποθετώντας στην καυτή καρέκλα μια ιδιαίτερα έμπειρη λειτουργό, την υπ΄ αριθμόν δύο στην ιεραρχία του σωφρονιστικού ιδρύματος, μέχρι να διοριστεί νέος επικεφαλής.

«Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια συνεργασία, αφού γνωρίζει και τα διαχρονικά προβλήματα του τμήματος και τις προκλήσεις, για ουσιαστικές λύσεις», αναφέρει ο Πρόεδρος Κλάδου Δεσμοφυλάκων «Ισότητα», Γιώργος Μαλτέζος.

Ταραχώδης πορεία

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, η Μαρία Σιαλή, ανέλαβε καθήκοντα ανώτερης λειτουργού των Φυλακών το 2021, μετά από μια ευδόκιμη θητεία ως ψυχολόγος στην Αγία Σκέπη και ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία. Ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Χάρη Φιλιππίδη εξαιτίας της απόδρασης του κομμωτή, καθώς ήταν αυτή που χειρίστηκε το αίτημα άδειας του. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, με την Ισότητα να κάνει λόγο σε υπόγειο πόλεμο μεταξύ των δυο.

«Υπήρχε τοξικότητα, εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να επανέλθει η ομαλότητα στο τμήμα. Τα είχαμε αναφέρει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης κι αυτός ανέλαβε να επιλύσει το πρόβλημα. Ο χρόνος θα δείξει, αν η επιλογή ήταν σωστή ή λάθος», αναφέρει ο Πρόεδρος Κλάδου Δεσμοφυλάκων «Ισότητα», Γιώργος Μαλτέζος.

Η παραίτηση Κωνσταντινίδη δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για όσους γνώρισαν πράγματα και καταστάσεις καθώς ο ίδιος επιζητούσε να μετακινηθεί. Ενώ και το Προεδρικό σύμφωνα με πληροφορίες του Άλφα, δεν ήταν ικανοποιημένο για τον χειρισμό εκ μέρους του των πολλαπλών προβλημάτων που ταλανίζουν τις κεντρικές.

Η Μαρία Σιαλή βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, μετά την καταγγελία ότι πίεσε κρατούμενο να καταθέσει ότι πίσω από τα έγγραφα που έκαναν φτερά από τις φυλακές, κρύβονταν η Άννα Αριστοτέλους και η Αθηνά Δημητρίου.

Ολική Επαναφορά

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο «Φ» η Μαρία Σιαλή, δεν θα είναι υποψήφια για τη θέση του διευθυντή Φυλακών που αναμένεται να πληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2026. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με τον διορισμό μόνιμου διευθυντή χωρίς τους αναπληρωματικούς διορισμούς από τις τάξεις της Αστυνομίας, θα επιλυθούν αρκετά προβλήματα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

