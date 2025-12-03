Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

 03.12.2025 - 21:56
Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία, όπου μια 49χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε σήμερα νεκρή στο σπίτι της, σε χωριό κοντά στην Ανκόνα.

 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 50χρονο σύζυγό της, επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε από το πρωί και αναζητείται.

Ο άνδρας δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, ενώ το ζευγάρι είχε επανασυνδεθεί πρόσφατα, μετά από περίοδο χωρισμού.

Η σύλληψη και η καταδίκη του άντρα τον περασμένο Απρίλιο

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 50χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από άγρια επίθεση κατά της συζύγου του. Τότε, της είχε επιτεθεί με τσεκούρι, σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Η γυναίκα είχε καταφέρει να γλιτώσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, βρίσκοντας καταφύγιο σε διπλανό σπίτι.

Ο δράστης φέρεται να της είχε καταστρέψει το κινητό και να της φώναζε: «Απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς».

Είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή, τέθηκε αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη φυλακή.

Στη δίκη δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε έναν χρόνο και δέκα μήνες φυλάκισης, με την προϋπόθεση να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Η σύζυγός του τού είχε δώσει χάρη και είχε αποσύρει την καταγγελία, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να επανενωθεί τον Ιούλιο.

Η 49χρονη βρέθηκε σήμερα νεκρή στο κρεβάτι, με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού και τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η γυναίκα είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές από τον Ιανουάριο, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της την παρενοχλούσε και την κακοποιούσε συστηματικά επί σχεδόν δύο χρόνια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

