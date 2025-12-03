Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπ’ όλα έχει ο καιρός: Χιόνια, βροχές, σκόνη και μικρή άνοδο - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απ’ όλα έχει ο καιρός: Χιόνια, βροχές, σκόνη και μικρή άνοδο - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

 03.12.2025 - 22:19
Απ’ όλα έχει ο καιρός: Χιόνια, βροχές, σκόνη και μικρή άνοδο - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται την Παρασκευή. Από την Πέμπτη και μετά στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Παρασκευή μικρή άνοδο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απ’ όλα έχει ο καιρός: Χιόνια, βροχές, σκόνη και μικρή άνοδο - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο
Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο
Θλίψη στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Δρ. Κρίτων Ερωτοκρίτου - Δείτε φωτογραφία
Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες νωπού κρέατος στα οδοφράγματα - Δείτε φωτογραφίες
Πέθανε η Μαρούλλα Νίκου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

 03.12.2025 - 21:56
Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Καθ΄οδόν προς το Κίεβο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

  •  03.12.2025 - 20:50
Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

  •  03.12.2025 - 20:34
Κεντρικές: Η έμπειρη λειτουργός στην καυτή καρέκλα και η ταραχώδης πορεία - Μέχρι το καλοκαίρι νέος Διευθυντής

Κεντρικές: Η έμπειρη λειτουργός στην καυτή καρέκλα και η ταραχώδης πορεία - Μέχρι το καλοκαίρι νέος Διευθυντής

  •  03.12.2025 - 21:25
Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

Λευκωσία: Δίνει μάχη 20χρονος - Χειροπέδες σε 50χρονο για εμπρησμό σε πολυκατοικία

  •  03.12.2025 - 17:41
THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

  •  02.12.2025 - 09:18
Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες νωπού κρέατος στα οδοφράγματα - Δείτε φωτογραφίες

Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες νωπού κρέατος στα οδοφράγματα - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.12.2025 - 21:13
Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

  •  03.12.2025 - 18:03
Βουλευτικές 2026: Επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο η ΔΗΠΑ

Βουλευτικές 2026: Επιμένει σε αυτόνομη κάθοδο η ΔΗΠΑ

  •  03.12.2025 - 19:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα