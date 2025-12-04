ΠτΔ: Θα εκφράσει ετοιμότητα της ΚΔ για δράσεις για Ουκρανία κατά Προεδρία ΕΕ σε Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Κίεβο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Λευκωσία θεωρεί αυτή την επίσκεψη πολύ σημαντική αφού θα έχει την ευκαιρία να στείλει το μήνυμα ότι, κατά την Προεδρία της, θα δώσει έμφαση όχι μόνο στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου αλλά και στο Ουκρανικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει στον Ουκρανό Πρόεδρο 19 προτάσεις που έχει επεξεργαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία για στήριξη της Ουκρανίας και που μπορεί να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της και να ακούσει την άποψή του για αυτές τις προτάσεις.

Κάποιες από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι η διοργάνωση άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Κίεβο κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, αλλά και η διεξαγωγή κάποιων συναντήσεων ομάδων εργασίας στην Ουκρανία. Περιλαμβάνουν επίσης την ανάδειξη του θέματος των απαχθέντων παιδιών, να παραστεί ο κ. Ζελένσκι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου, και αν το επιθυμεί, να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, θα θέσει στον κ. Ζελένσκι το ζήτημα της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσει στοιχεία στον κ. Ζελένσκι για τουρκικές εταιρείες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις και τις καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές. Η Λευκωσία θα ήθελε ο κ. Ζελένσκι να πιέσει την Τουρκία για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η ανάγκη εναρμόνισης του Κιέβου με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι ακόμη ένα θέμα που αναμένεται να τεθεί, ενόψει της υποψηφιότητας της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία, δεδομένου του ότι ο κ. Ζελένσκι δήλωσε επανειλημμένα ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την χώρα του λόγω της βοήθειας που παρέχει, αναφέρθηκε.

Επιπρόσθετα, κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ζητήσει ενημέρωση από τον Ουκρανό Πρόεδρο, για την κατάσταση επί του εδάφους και για τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το Ουκρανικό που πραγματοποιήθηκαν στην Μόσχα.

Αναμένεται να συζητήσει και το θέμα των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία η ΕΕ μελετά προτάσεις για αξιοποίησή τους για χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κάτι για το οποίο αντιδρά το Βέλγιο, αφού 90% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στη χώρα αυτή.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει στον κ. Ζελένσκι το θέμα των 37 πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και 227 εταιρειών που προστέθηκαν στην ουκρανική λίστα κυρώσεων, στη βάση ισχυρισμών, όπως σημειώθηκε.

Συνάντηση με Πρέσβη ΗΠΑ στην Ουκρανία

Συνάντηση και με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις, θα έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το πρωί της Πέμπτης μετά την άφιξή του στο Κίεβο, όπου θα τύχει ενημέρωσης για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ