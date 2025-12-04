Καρκίνος μαστού: Γιατί είναι πιο επιθετικός στις νέες γυναίκες – Το κενό στην πρόληψη που «γιγαντώνει» το πρόβλημα

αι τόσο νέες που δεν έχουν καν ενταχθεί στον προληπτικό έλεγχο. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν, μάλιστα, ότι το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στην ηλικία, αλλά και στην επιθετικότητα των νέων περιπτώσεων.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Radiological Society of North America (RSNA), οι γυναίκες κάτω των 50 ετών αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό και σημαντικό ποσοστό των διαγνώσεων καρκίνου του μαστού, με πολλούς απ’ αυτούς τους όγκους να είναι διηθητικοί και δύσκολοι στην αντιμετώπιση.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από μια 11ετή ανάλυση στα αρχεία ασθενών από 7 κέντρα της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την οποία το 20-24% όλων των περιπτώσεων καρκίνων του μαστού αφορά σε γυναίκες ηλικίας 18-49 ετών, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 42,6 έτη. Οι μαστογραφίες εντόπισαν το 41% των καρκίνων, ενώ το υπόλοιπο 59% ανακαλύφθηκε μετά από διαγνωστική αξιολόγηση των συμπτωμάτων των ασθενών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαστικού καρκίνου σε γυναίκες κάτω των 40 ετών ήταν ιδιαίτερα επιθετικό, συμπεριλαμβανομένου του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού – ενός τύπου που δεν ανταποκρίνεται στις περισσότερες ορμονικές θεραπείες. Αναλυτικότερα, περίπου το 81% των όγκων ήταν διηθητικοί, είχαν δηλαδή τη δυνατότητα μετάστασης.

«Ένα σημαντικό ποσοστό των καρκίνων διαγιγνώσκεται σε γυναίκες κάτω των 40 ετών, μια πληθυσμιακή ομάδα για την οποία δεν υπάρχουν επί του παρόντος κατευθυντήριες γραμμές προληπτικού ελέγχου», δήλωσε η δρ. Σταματία Δεστούνη, ακτινολόγος στο Elizabeth Wende Breast Care. «Οι γιατροί που παρακολουθούν νέες γυναίκες θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο καθεμιάς, προκειμένου να εντοπίζουν όσες χρειάζεται να προβούν νωρίτερα στον προληπτικό έλεγχο», συμπλήρωσε.

Κίνδυνος για τις νέες γυναίκες το « κενό » στην πρόληψη

Οι τρέχουσες συστάσεις για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού εστιάζουν κυρίως στις γυναίκες άνω των 40 ετών. Η Ομάδα Εργασίας για τις Προληπτικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ συνιστά τη διενέργεια μαστογραφίας κάθε 2 χρόνια από την ηλικία των 40 ετών, ενώ η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά ετήσιο έλεγχο από την ηλικία των 45 ετών, με προαιρετικές εξετάσεις μεταξύ 40 και 44 ετών. Οι γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως εκείνες με τις γενετικές μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2, μπορούν να ξεκινήσουν ετήσιο έλεγχο με μαγνητική τομογραφία και μαστογραφία από την ηλικία των 30 ετών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες για γυναίκες μικρότερης ηλικίας, με αποτέλεσμα πολλές ασθενείς υψηλού κινδύνου να μην έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης. Το προληπτικό «κενό» που δημιουργείται καλεί σε νέα αξιολόγηση των ηλικιακών ορίων έναρξης του προληπτικού ελέγχου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι γυναίκες κάτω των 50 ετών αποτελούν περίπου το 1/5 όσων υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο, αλλά το 1/4 των διαγνώσεων κάθε χρόνο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ορισμένες γυναίκες, όπως αυτές με οικογενειακό ιστορικό ή γνωστές γενετικές μεταλλάξεις, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ακόμη και σε νεαρή ηλικία. «Αυτός ο συνδυασμός -σταθερή συχνότητα εμφάνισης και δυσανάλογα επιθετικοί όγκοι- αμφισβητεί την τρέχουσα προσέγγιση του ελέγχου με βάση μόνο την ηλικία και ενισχύει το επιχείρημα για εξατομικευμένες εκτιμήσεις κινδύνου», εξήγησε η δρ. Δεστούνη.

Η συνέπεια των αριθμών για περισσότερο από μια δεκαετία υποδηλώνει, επίσης, ότι «δεν πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο ζήτημα. Είναι ένα επίμονο πρόβλημα δημόσιας υγείας που απαιτεί προσοχή», πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Η δρ. Δεστούνη συμβουλεύει τις νεότερες γυναίκες να παραμένουν σε εγρήγορση, εξετάζοντας τακτικά το στήθος τους για τυχόν αλλαγές και να συζητούν τους παράγοντες κινδύνου με τον γιατρό τους. «Δε μπορούμε πλέον να θεωρούμε ότι η νεαρή ηλικία ισοδυναμεί με χαμηλό κίνδυνο. Η έγκαιρη αξιολόγηση και η εξατομικευμένη πρόληψη σώζουν ζωές, επιτρέποντας την ανίχνευση του καρκίνου σε πιο θεραπεύσιμο στάδιο», κατέληξε.

