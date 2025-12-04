Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Η στιγμή άφιξης του ΠτΔ στο Κίεβο - Θα έχει συνάντηση με Ζελένσκι

 04.12.2025 - 09:02
Στο Κίεβο αφίχθηκε στις 8.00 το πρωί της Πέμπτης (τοπική και ώρα Κύπρου) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για επίσκεψη εργασίας, η οποία περιλαμβάνει συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκαν κατά την άφιξή του στον σταθμό τραίνων του Κιέβου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Γεβγέν Περεμπίνις, και ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, Σεργκέι Νιζίνκσι.

Δείτε την στιγμή άφιξης:

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και για την Λευκωσία, «αντανακλά τη σταθερή πολιτική βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και να εκφράσει την αταλάντευτη στήριξη της προς την Ουκρανία».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Wall of Heroes, ένα αυτοσχέδιο μνημείο στον εξωτερικό τοίχο του Μοναστηριού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη του Κιέβου. Ο τοίχος είναι καλυμμένος με φωτογραφίες πεσόντων στρατιωτών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναμένεται να αφιχθεί το Προεδρικό Μέγαρο Mariinskyi όπου θα τον υποδεχθεί ο Πρόεδρος Ζελένσκι, κατά τις 11.25, τοπική ώρα και ώρα Κύπρου. Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών και διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δυο αντιπροσωπειών.

Ακολούθως, οι δυο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και θα παρακαθήσουν σε γεύμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σώματος, Ρουσλάν Στεφάντσιουκ.

Αργότερα το απόγευμα θα επισκεφθεί ειδικό Κέντρο αποκατάστασης παιδιών που έχουν απαχθεί και επιστρέφουν από αιχμαλωσία από τις κατεχόμενες περιοχές και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας.

Κατά την επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει και συνάντηση και με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις.

Συνοδεύεται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

