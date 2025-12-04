Ecommbx
VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

 04.12.2025 - 08:58
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωτοσέλιδο» στο Σίγμα, δόθηκε τέλος στο θρίλερ με την ταμπουρωμένη γυναίκα που απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι της στη Λεμεσό λόγω έξωσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, δέχθηκε επίσκεψη από δικαστικούς επιμελητές οι οποίοι την ενημέρωσαν ότι πρέπει να εγκαταλείψει την κατοικία της. Τότε η γυναίκα κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι, απειλώντας ότι θα ανατιναχθεί , έχοντας δίπλα της φιάλες γκαζιού.

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ο ισχυρισμός της γυναίκας ότι έχει εξαπατηθεί από αλλοδαπό πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε σχέση και ο οποίος της υποσχέθηκε ότι θα τακτοποιήσει δάνειο ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, ενώ εν αγνοία της , μετέφερε την ιδιοκτησία του σπιτιού στο όνομα του και εκ των υστέρων προχώρησε στη διαδικασία έξωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να ανατινάξει φιάλη υγραερίου

Αξίζει να αναφερθεί ότι συγγενείς και νομικοί εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι έχει ήδη ασκηθεί έφεση στην απόφαση του Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι άδικη. Όπως ισχυρίζονται δεν παρουσιάστηκαν τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη δίκη, ζητώντας να δοθεί επιπλέον χρόνος, μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση εκ νέου.

Δείτε το βίντεο:

