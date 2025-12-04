Ecommbx
CABS: Καταδίκη 55 προσώπων και πρόστιμα €239 χιλ. για λαθροθηρία πτηνών το φθινόπωρο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

CABS: Καταδίκη 55 προσώπων και πρόστιμα €239 χιλ. για λαθροθηρία πτηνών το φθινόπωρο

 04.12.2025 - 08:40
CABS: Καταδίκη 55 προσώπων και πρόστιμα €239 χιλ. για λαθροθηρία πτηνών το φθινόπωρο

Στην καταδίκη 55 υπόπτων και την επιβολή προστίμων €239 χιλ. για λαθροθηρία πτηνών οδήγησαν ενέργειες της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας το διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 25 Νοεμβρίου, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η οργάνωση Committee Against Animal Slaughter (CABS).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, την εν λόγω περίοδο επιχειρούσαν στο πεδίο καθημερινά δύο με τέσσερις ομάδες, αποτελούμενες από έμπειρους συμμετέχοντες και περιβαλλοντιστές από όλη την Ευρώπη, με κύρια αποστολή τους να εντοπίζουν και να αναφέρουν ενεργές παγίδες, καθώς και να βοηθούν τις αρχές στον εντοπισμό των δραστών και στην απελευθέρωση όλων των προστατευόμενων πτηνών που βρίσκονταν ακόμη ζωντανά στις παγίδες.

Συμπληρώνεται ότι μαζί με αστυνομικούς και θηροφύλακες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, οι περιβαλλοντιστές διεξήγαγαν συνολικά 75 κοινές επιχειρήσεις που οδήγησαν στην επιτυχή καταδίκη 55 ανδρών, 35 παγιδευτές και 20 κυνηγοί, που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν κυνηγετικούς κανονισμούς.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν ή καταστράφηκαν 1.547 βερκά, 137 δίχτυα και 89 ηλεκτρονικές συσκευές προσέλκυσης πουλιών, ενώ τα μέλη των CABS επίσης βοήθησαν τις αρχές να απελευθερώσουν επιτυχώς 1.286 ζωντανά πουλιά που βρέθηκαν παγιδευμένα σε δίχτυα ή κολλημένα σε βερκά, ανάμεσα στα οποία και εκατοντάδες προστατευόμενοι μαυροσκούφηδες, ο κύριος στόχος των τοπικών λαθροκυνηγών, καθώς και πτηνά από 22 άλλα προστατευόμενα είδη, όπως Καλαμοτριλιστές, Αηδόνια, Γκιώνηδες και Στραβολαίμηδες.

Το συνολικό ποσό όλων των προστίμων που επιβλήθηκαν από τις αρχές σε βάρος υπόπτων που εντοπίστηκαν από καταγγελίες της CABS αυτό το φθινόπωρο ανέρχεται σε €239.770 , σημειώνεται σχετικά.

Κλείνοντας, η CABS εκφράζει την ικανοποίησή της προς την Αστυνομία και τους Θηροφύλακες για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκρισή τους κατόπιν των καταγγελιών που δέχθηκαν, προσθέτοντας ότι φέτος στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους λαθροκυνηγούς πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και όσοι συλληφθούν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεων τους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Την ετοιμότητα της Λευκωσίας να υλοποιήσει αριθμό δράσεων σε σχέση με την Ουκρανία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα παρουσιάσει ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Κίεβο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

