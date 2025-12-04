Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Ελλάδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ - Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή - VIDEO
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελλάδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ - Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή - VIDEO

 04.12.2025 - 10:03
Τραγωδία στην Ελλάδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ - Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή - VIDEO

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 40 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Το λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι και να πάτησε φρένο, ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος κατέληξε λίγα λεπτά μετά.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

