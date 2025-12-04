Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

 04.12.2025 - 11:08
Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, στο οποίο 27χρονη μητέρα σπάραξε στο κλάμα επειδή σε λίγες η ίδια και τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας μόλις 2 και 6 ετών, θα μείνουν άστεγοι.

Η 27χρονη βγαίνει δημόσια και ζητά βοήθεια, περιγράφοντας πως δεν έχει τίποτα να προσφέρει στα παιδιά της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελόντριας Ελεν Χρίστου, η 27χρονη ισχυρίζεται πως εδώ και μέρες παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια, ωστόσο οι προσπάθειές της δεν έχουν καρποφορήσει.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε έπειτα από δική της επιθυμία, ζητώντας «να ακουστεί η φωνή της» και ελπίζοντας πως κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμά της.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Είσαι λάτρης του φαγητού; Έρχεται μια εκλεπτυσμένη γιορτινή εμπειρία με μοναδικά Festive Menus
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»

 04.12.2025 - 11:00
Επόμενο άρθρο

«Μόνος στο σπίτι»: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα ψώνια του μικρού Κέβιν στο σούπερ μάρκετ

 04.12.2025 - 11:11

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Η στιγμή άφιξης του ΠτΔ στο Κίεβο - Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης

VIDEO: Η στιγμή άφιξης του ΠτΔ στο Κίεβο - Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης

  •  04.12.2025 - 09:02
Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

  •  04.12.2025 - 10:54
VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

VIDEO: Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση με την γυναίκα που απειλούσε να ανατιναχθεί στη Λεμεσό - Η ερωτική σχέση και η εξαπάτηση

  •  04.12.2025 - 08:58
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  04.12.2025 - 10:17
Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

  •  04.12.2025 - 10:30
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  04.12.2025 - 11:58
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 09:30
Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

  •  04.12.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα