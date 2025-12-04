Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Η 27χρονη βγαίνει δημόσια και ζητά βοήθεια, περιγράφοντας πως δεν έχει τίποτα να προσφέρει στα παιδιά της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελόντριας Ελεν Χρίστου, η 27χρονη ισχυρίζεται πως εδώ και μέρες παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια, ωστόσο οι προσπάθειές της δεν έχουν καρποφορήσει.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε έπειτα από δική της επιθυμία, ζητώντας «να ακουστεί η φωνή της» και ελπίζοντας πως κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί στο κάλεσμά της.