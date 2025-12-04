«Μόνος στο σπίτι»: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα ψώνια του μικρού Κέβιν στο σούπερ μάρκετ

και ειδικά η πρώτη εξ αυτών προκαλεί ένα αίσθημα νοσταλγίας ακόμα και σε όσους δεν έζησαν την εποχή της. Ωστόσο μεγαλώνοντας ο καθένας βλέπει κάθε φορά την ταινία υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Οι μικρότεροι την παρακολουθούν από το πρίσμα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, ενώ σταδιακά κάποιοι μπαίνουν στη θέση των γονιών, ίσως και στη θέση των εισβολέων ή ακόμα και στου στοργικού γείτονα με το φτυάρι.

Πέρα από τις όμορφες εικόνες που προσφέρει η ταινία ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι καταλήγουν να νοσταλγούν περισσότερο τα... ψώνια για τις γιορτές στις δεκαετίες του '80 και του '90. Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας είναι αυτή που ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Μακόλεϊ Κάλκιν, παρατημένος πια από την οικογένειά του μπαίνει με αυτοπεποίθηση σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και βγαίνει με ένα καρότσι γεμάτο βασικά είδη για λιγότερο από 20 δολάρια.

Πιο συγκεκριμένα, το 1990, όταν γυρίστηκε η ταινία, το συνολικό ποσό του καροτσιού ήταν μόλις 19,83 δολάρια, χάρη σε ένα κουπόνι έκπτωσης ενός δολαρίου.

Μεταφερόμενοι στο 2025, τα ίδια είδη διατροφής θα κόστιζαν σχεδόν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής, λόγω του πληθωρισμού, των δασμών, της αύξησης του κόστους των τροφίμων, των πολιτικών αναταραχών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πόσο θα κόστιζε σήμερα το περίφημο καρότσι του Κέβιν;



Ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ είχε φτιάξει μια ισορροπημένη λίστα αγορών που περιείχε μισό γαλόνι γάλα, μισό γαλόνι χυμό πορτοκάλι, φραντζόλα ψωμί, κατεψυγμένα mac&cheese, πακέτο φαγητού (TV dinner), υγρό απορρυπαντικό, πλαστική μεμβράνη, πανάκια στεγνωτηρίου, χαρτί υγείας και μια σακούλα με στρατιωτάκια.



Το συνολικό κόστος για αυτά τα προϊόντα το 1990 ήταν μόλις 19,83 δολάρια (μετά την έκπτωση του κουπονιού).



Πόσο θα κόστιζαν τα ψώνια του «Μόνος στο Σπίτι» το 2025

Οι τιμές των τροφίμων δεν είναι καθόλου σταθερές τον τελευταίο καιρό, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις του πληθωρισμού, το nasdaq.com έκανε μια ενημερωμένη ανάλυση των μέσων τιμών σε σύγκριση με 35 χρόνια πριν.

Μισό γαλόνι γάλα 1,34 δολάρια - 4,85 δολάρια



Μισό γαλόνι χυμός πορτοκάλι 2,00 δολάρια - 4,50 δολάρια



Ψωμί 0,70 δολάρια - 3,49 δολάρια



Κατεψυγμένα μακαρόνια με τυρί 1,00 δολάρια - 3,69 δολάρια



Πακέτο γεύματος 1,50 δολάρια - 4,99δολάρια



Απορρυπαντικό 4,99 δολάρια - 13,49 δολάρια



Μεμβράνη 1,50 δολάρια - 4,49 δολάρια



Πανάκια στεγνωτηρίου 2,00 δολάρια - 8,79 δολάρια



Χαρτί υγείας 2,00 δολάρια - 8,39 δολάρια



Στρατιωτάκια 2,00 δολάρια - 9,99 δολάρια

Η λίστα του Κέβιν σήμερα θα κόστιζε σχεδόν 70 δολάρια ή 66,67 δολάρια για να είμαστε ακριβείς. Σε σύγκριση με το αρχικό κόστος των 19,83$, αυτό είναι σχεδόν μια αύξηση 300%. Αυτό μπορεί να είναι συγκλονιστικό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο από το 2020, πολλοί άνθρωποι είναι πιθανότατα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το συναίσθημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα