«Μόνος στο σπίτι»: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα ψώνια του μικρού Κέβιν στο σούπερ μάρκετ

Πέρα από τις όμορφες εικόνες που προσφέρει η ταινία ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι καταλήγουν να νοσταλγούν περισσότερο τα... ψώνια για τις γιορτές στις δεκαετίες του '80 και του '90. Μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας είναι αυτή που ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει ο Μακόλεϊ Κάλκιν, παρατημένος πια από την οικογένειά του μπαίνει με αυτοπεποίθηση σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και βγαίνει με ένα καρότσι γεμάτο βασικά είδη για λιγότερο από 20 δολάρια.
Πιο συγκεκριμένα, το 1990, όταν γυρίστηκε η ταινία, το συνολικό ποσό του καροτσιού ήταν μόλις 19,83 δολάρια, χάρη σε ένα κουπόνι έκπτωσης ενός δολαρίου.
Μεταφερόμενοι στο 2025, τα ίδια είδη διατροφής θα κόστιζαν σχεδόν το τριπλάσιο της αρχικής τιμής, λόγω του πληθωρισμού, των δασμών, της αύξησης του κόστους των τροφίμων, των πολιτικών αναταραχών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πόσο θα κόστιζε σήμερα το περίφημο καρότσι του Κέβιν;
Οι τιμές των τροφίμων δεν είναι καθόλου σταθερές τον τελευταίο καιρό, οπότε δεν υπάρχει καθορισμένο κόστος από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις του πληθωρισμού, το nasdaq.com έκανε μια ενημερωμένη ανάλυση των μέσων τιμών σε σύγκριση με 35 χρόνια πριν.
Η λίστα του Κέβιν σήμερα θα κόστιζε σχεδόν 70 δολάρια ή 66,67 δολάρια για να είμαστε ακριβείς. Σε σύγκριση με το αρχικό κόστος των 19,83$, αυτό είναι σχεδόν μια αύξηση 300%. Αυτό μπορεί να είναι συγκλονιστικό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πάνω από 20% μόνο από το 2020, πολλοί άνθρωποι είναι πιθανότατα πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το συναίσθημα.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
