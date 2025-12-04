Ecommbx
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

 04.12.2025 - 11:58
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο, νοσηλεύεται κοριτσάκι 5 με 6 ετών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, χθες Τετάρτη (03/12) κινδύνευσε σοβαρά σε πισίνα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ το κοριτσάκι έκανε προπόνηση με το πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους, έγινε αντιληπτό από τους προπονητές και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο, στον πάτο της πισίνας.

Το κοριτσάκι ανασύρθηκε άμεσα από το νερό και του έδωσαν τις Πρώτες Βοήθειες και επανήλθε.

Ενημερώθηκε ασθενοφόρο και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού και εν συνεχεία στο Μακάρειο όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με ενημέρωση, το κοριτσάκι είναι σε καλή κατάστασηκαι δεν διατρέχει κίνδυνο.

 

 

