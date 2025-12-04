Ο επιβάτης που έσωσε 25 ανθρώπους όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή: «Έτρεξα και άρπαξα το τιμόνι, αντέδρασα ενστικτωδώς»

Για τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν χρειάστηκε να πιάσει το τιμόνι του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα όταν αυτό άρχισε να χτυπάει στις μπάρες αφού ο οδηγός του υπέστη ανακοπή, μίλησε ο υπάλληλος της ΔΕΗ που σταμάτησε το μεγάλο όχημα στο οποίο βρίσκονταν 25 εργαζόμενοι με προορισμό τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως είπε στο kozan.gr «εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».

Περιγράφοντας τι αντίκρισε όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου είπε ότι «ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι»

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε», είχε πει από την πλευρά της η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις στιγμές πανικού στο λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα



Μιλώντας στον Status FM 107.7, η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της μετέφερε τη δική της εμπειρία: «Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε». Η ίδια στάθηκε στην ψύχραιμη αντίδραση του νεαρού επιβάτη: «Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε, εμφανώς σοκαρισμένη από το περιστατικό.

Η κυρία Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε». Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».



Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.



Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.



Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Για 45 λεπτά έγινε προσπάθεια ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, όμως ο άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα